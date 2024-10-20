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明年世界末日？法先知預言「古老瘟疫捲土重來」　龍婆：2國爆戰爭

▲▼盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）

▲盲眼龍婆預測，2025年將發生致全球性的災難。（圖／翻攝維基百科）

記者張方瑀／綜合報導

國外兩名傳奇預言家生前留下的預言指出，明年全球將面臨「殘酷的戰爭」和「世界末日」。預言指出，歐洲在2025年很可能會捲入一場新的戰爭，影響波及全球各地；除此之外，很可能會有古老的瘟疫捲土重來。

根據《鏡報》報導，有「神鬼先知」之稱的法國占星預言家諾查丹瑪斯（Nostradamus）於450多年前的著作《諸世紀》（Les Propheties）中留下許多預言，他透過星象排列來預測未來，而他針對2025年的預測顯示，明年的某個時刻將爆發無政府狀態，而歐洲將成為這場混亂的中心。

▲▼法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）。（圖／翻攝自推特）

▲法國占星預言家諾查丹瑪斯（Nostradamus）。（圖／翻攝自推特）

諾查丹瑪斯預言指出，來自歐洲土地的人將捲入殘酷的戰爭，且「古老的瘟疫將比敵人還要可怕。」除了諾查丹瑪斯之外，另一位知名的預言家也給出了類似的預測。

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）預測，2025年將發生致全球性的災難，其中一個事件是在歐洲大陸上爆發的衝突。她認為2025年將有兩個國家之間爆發戰爭，其影響將波及全球。

巴巴萬加還預測，明年可能會有外星人造訪，甚至心電感應技術也將達到完美。

諾查丹瑪斯針對明年還有其他預測，有些是好的，有些則不然。他認為，俄羅斯和烏克蘭的衝突可能會因雙方軍隊的「疲憊」而結束，但他也預測巴西將遭遇火山爆發和致命的洪水。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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