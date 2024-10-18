酒駕女撞死人竟盧小小！拒酒測嗆警沒權利　 遭強力壓制逮捕

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉昨（17）夜發生酒駕蔡姓女子駕車撞死茶行老闆事故，蔡女第一時間在現場拒絕酒測，警方義正詞嚴說：妳已經撞死人了！蔡女還帶著酒意反嗆：「你沒有那個權利！」警員見狀當場壓制蔡女逮捕法辦。

▲酒駕撞死茶行老闆的蔡姓女子（左），現場拒絕酒測還嗆警察，當場被壓制逮捕法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方據報抵達現場，輾轉得知許姓茶行老闆當場已無生命跡象、送醫不治，在事故現場先對涉嫌酒駕肇事的蔡女（30歲）好言相勸，希望她配合上警車接受調查。但蔡女疑似酒意正濃，渾然不知自己已闖下大禍，見到警員掏出手銬，仍大聲反嗆警員。

▲酒駕撞死茶行老闆的蔡姓女子（左），現場拒絕酒測還嗆警察，當場被壓制逮捕法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

過程中，蔡女嗆警員說：「我為什麼不能講電話」、「你沒有那個權力（指上手銬）、態度好一點啦！」警方回說：「妳酒味那麼濃，已經撞死人，我可以依法強制逮捕妳，請妳配合！」由於蔡女一直「盧小小」拒絕警方執法，警員被迫當場壓制蔡女，依公共危險致死罪嫌當場逮捕法辦。

警方逮捕蔡女返回警局時，她持續拒絕配合酒測，直到距離事故發生2個多小時後，警方才完成酒測工作，蔡女酒測值0.32毫克，再追查才發現這已不是她第一次酒駕紀錄。也因為蔡女拒絕酒測，跟警員發生肢體拉扯，導致她自己四肢輕微擦傷，警員還召來消防局救護人員到場包紮。