快訊／15歲少年衝撞臭豆腐店5傷　1女子主動脈斷裂宣告不治

記者張君豪、黃彥傑、許力方／台北報導

台北市內湖區今（17日）傍晚發生重大車禍，一名15歲少年無照駕駛外公的車，往東湖路和安康路口一家大腸麵線和臭豆腐店衝撞，造成在騎樓下吃臭豆腐的2男1女、共3名客人當場失去生命跡象，店內2名女員工也被波及受傷，所幸傷勢較輕，5人均送醫治療、3人無呼吸心跳，緊急送往汐止國泰、內湖三總醫院搶救，其中於三總急救的51歲高姓女子，於7時許因主動脈斷裂宣告不治。

【20:32更新】3名送醫用餐顧客均宣告不治。

根據在場目擊者向警方表示，當時看到車輛偏離車道後並未減速，然後逕自朝臭豆腐店猛撞，命危3名客人中，2人直接遭到車輛撞擊，另一名命危者被撞倒後還被店內遭撞翻的湯鍋熱湯噴濺，身體有大面積燙傷。車禍瞬間發出很大的撞擊聲，駕駛下車後也讓現場目擊者震驚，因為非常的年輕。

警方逮捕釀成這起重大車禍的曾姓少年，發現他只有15歲且無駕照，當場將他逮捕偵訊，研判曾姓少年疑似對車輛不熟悉才會撞車。

傷勢部分，現場用餐的30歲、60歲男性及一名50歲女性無呼吸心跳，目前已緊急送往汐止國泰、內湖三總醫院搶救。另外，現場有2名50多歲女子輕傷及燒燙傷、意識清醒。

▼無照少年衝撞內湖小吃店，造成3死。（圖／記者黃彥傑攝）

