女毒通緝犯仿《門徒》橋段藏毒　警攔查漏餡…2男丟下她跑了

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名女通緝犯，日前搭友人車去打麻將，為了避人耳目，替友人照顧女兒，並將毒品藏在幼兒用品包之中，猶如電影橋段；但女子與友人因搭車時因未繫安全帶，被巡邏員警攔下盤查，不僅查出女子因毒品罪遭到通緝，另在包內搜出「喪屍煙彈」及毒品海洛因，2名男性友人還丟下女子開車落跑。

▲毒品通緝的林女，抱著朋友的女兒掩人耳目，被警方查出通緝，友人立刻開車逃跑。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，遭桃園地檢署發布毒品通緝的51歲林姓女子，上週六（12日）下午搭乘友人的車，打算去朋友家打麻將，為了掩人耳目，林女抱著友人所託管的女兒陪同，並模仿電影《門徒》內橋段，將毒品海洛因及含有依托咪酯的「喪屍煙彈」藏在裝有幼兒用品的背包中，自以為天衣無縫。

▲毒品通緝的林女，將毒品海洛因及喪屍煙彈藏在幼兒用品包內。（圖／記者陸運陞翻攝）

林女與2名男性友人開車行經鶯歌區中山路時，巡邏警員發現，車上3大1小都未繫安全帶，立即攔下盤查，開車的男子起初還神情自然的配合警方，但發現林女通緝身分曝光後，卻馬上開車離開，留下林女與另名男子。當警方搜出海洛因及喪屍煙彈後，留下的男子也不顧道義，徒步迅速離開現場。

警方共查獲海洛因14.73公克、毒菸一支、喪屍煙彈一顆，立即將林女上銬帶回偵辦，林女坦承施用喪屍煙彈，表示不知道被通緝，而2名男子疑似知道林女身分敏感，又攜帶違禁物品，擔心受到牽連，才會前後逃跑，警方將持續追查身分。詢後，警方將林女依毒品罪移送新北地檢署偵辦，並解送通緝機關歸案。

▲毒品通緝的林女，坦承吸食喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）