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1千萬國際旅客來台跳票　陳世凱鬆口：今年預估750萬人次

▲▼交通部長陳世凱（右）赴立法院報告時鬆口，預估今年來台國際旅客僅750萬人次。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲交通部長陳世凱（右）赴立法院報告時鬆口，估今年來台國際旅客僅750萬人次。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後拚觀光，觀光署立下今年來台國際旅客達到1千萬人次的目標，交通部長陳世凱今（16日）赴立法院業務報告，立委問起國際觀光客目標能否達成？陳世凱鬆口，今年底達到1千萬人次很辛苦，同仁還在努力，預估今年750萬人次。

陳世凱今上午赴立法院進行業務報告，民進黨立委許智傑問，國際觀光客人數有多少，陳世凱指出，到目前約580萬餘人次，今年底要達1千萬人次很辛苦，觀光署同仁還在前線努力，不能說達不到，但確實很辛苦。

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許智傑直言，今年很明顯做不到，明年國際旅客目標也是1千萬人次嗎？陳世凱表示，這要很務實，今年國際旅客預估750萬人次，明年仍以1千萬人次為目標，不會下修，以前一年度去達成。

許智傑表示，觀光署很努力認真，推出代言人、舉辦促銷抽獎等活動，但沒辦法，有機會還可以再加強，他建議擴大試辦免簽國家，目前泰國、菲律賓已經試辦免簽，東南亞正是開放的進步階段，經濟會成長不少，可以吸引觀光客，這很重要。

許智傑認為，印度、印尼、緬甸、越南等東南亞國家可以試辦免簽，還有過去每一年都有舉辦觀光主題年，後來取消，變成多元行銷，但代表沒有主軸，建議觀光署可以恢復，有主軸聚焦再推出其他特色，比較能吸引觀光客，並繼續推廣會展產業，思考各種方案達到1000萬甚至1200萬人次。

對此陳世凱允諾，若能吸引東南亞觀光客來台灣旅行，交通部會積極跟外交部協調。他也提到，今年日月潭將會舉辦環法自行車挑戰賽，也會持續舉辦其他活動加強宣傳，委員的建議都非常好，將會納入考量。

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