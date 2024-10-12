快訊／國光流感疫苗變色！同批號庫存10.8萬劑暫停使用

記者洪巧藍／台北報導

又爆流感疫苗變色異常！疾病管制署今（12）日宣布，基隆市政府衛生局通知主動發現1劑國光流感疫苗外觀出現異常，疫苗藥劑呈現淡黃色，同批號庫存總計10.8萬劑暫停使用，並通報食藥署啟動機制調查釐清事件原因。

疾病管制署今(113)年10月12日接獲基隆市衛生局通知，該市七堵區衛生所通報於10月12日流感疫苗接種前，主動發現1劑目測外觀變色的國光流感疫苗，當即保存該變色疫苗並依程序通報、並未提供接種。經清查該衛生所內同批號（FSZA2408）疫苗，並未發現其他疫苗有類似情形。

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▲國光流感疫苗傳出外觀異常，同批號10.8萬劑暫停使用。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長羅一鈞表示，該批號疫苗共計驗收約18.3萬劑，已配送至6縣市衛生局，包括：台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣及台東縣，估計已經使用7.5萬劑，庫存約10.8萬劑已經緊急通知停止使用。

羅一鈞指出，國內過去曾經在2018年發生賽諾菲流感疫苗變色事件，當時已經建立相關處置機制，這次獲通報後已立即通報食藥署啟動機制進行調查釐清，目前國光已經取回疫苗並請食藥署確認檢視，也將比照賽諾菲時，由原廠進行檢驗並提供報告。

獲配該批號疫苗6縣市衛生局除了暫停撥發該批疫苗，也要轉知轄區合約醫療院所配合暫時停用並檢視疫苗外觀，如有發現變色等類似情形要主動通報衛生局和疾管署。截至目前為止，疾管署尚未接獲其他類似通報，也未接獲該批號疫苗接種後不良事件通報。

疾管署將依全面清查結果，預定於10月14日下午邀集專家、衛生福利部食品藥物管理署、基隆市衛生局及疫苗廠商召開會議探討疫苗品質及接種安全，針對本次事件食藥署已要求廠商依藥品不良品通報機制，儘速調查釐清。

疾管署強調，雖因單一疫苗外觀異常、預防性暫停該批號疫苗，但本年度公費流感疫苗五廠牌尚有共計625.4萬劑正常提供接種，公費流感疫苗接種作業不受影響，亦不影響公費新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗接種，請民眾安心。