日高中正妹變健美女王　超狂身材曝！網歪樓讚嘆攝影師「很會」

▲ 高中正妹小池星蓮變健美女王。（翻自livedoor.jp）

圖文／鏡週刊

日本18歲高中女生小池星蓮在今年8月日本青少年健身錦標賽奪冠，9月又拿下IFBB東亞健美錦標賽比基尼健身青少年組冠軍，成為這些健美賽事中、以最年輕之姿拿下冠軍的紀錄。日前日本TBS電視台特別為小池拍攝紀錄片，並在本月5日播出，不過有不少網友發現，TBS的攝影師「很會」，不少鏡頭角度引人遐想。

小池星蓮在去年就於日本青少年健身錦標賽中獲得亞軍，獲得媒體高度關注，今年升上高三的她，決定持續挑戰，希望能在賽事中奪冠。TBS也一路記錄拍攝小池的訓練過程與學校生活，其中包括小池的魔鬼飲食、魔鬼訓練等，另一方面，她也必須兼顧學校課業。

▲ 網歪樓讚嘆日媒攝影師「紀錄片拍成謎片」。（翻自livedoor.jp）

▲ 小池今年完成奪冠的願望。（翻自livedoor.jp）

不過影片播出後，就有網友發現，TBS的掌鏡技術中，有不少拍攝角度令人想入非非。也有網友發現，小池的同學都是正妹。另外還有網友讚美小池「皮膚很棒」、「牙齒很漂亮」，並恭喜她今年的比賽成績，實現她奪冠的願望。

▲ 網友發現，小池的同學都是正妹。（翻自livedoor.jp）

▲ 攝影團隊紀錄小池在家訓練狀況。（翻自livedoor.jp）

小池過去接受訪問時曾表示，自己走上健美訓練之路，起因就是媽媽。因為媽媽曾經對她說一句，「妳為什麼不嘗試去健身房呢？」之後小池在高一暑假踏入健身訓練，並漸漸走向專業健美之路。

更多鏡週刊報導

情侶在地鐵車廂內忘我熱吻 網友抓狂高呼「羨慕他擁正妹女友」

中共華國美學攻佔日本新宿！情色酒店廣告引人注目 小姐專為中國富豪服務

【41J肉聲】在德國買雪餅和化妝品 陸女見產地MIT沒寫「中國台灣」玻璃心崩潰碎