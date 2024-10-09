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金門「金湖九宮格」將登場！新增遊客專屬加碼禮　觀光人數上看萬人

▲▼ 金門「金湖九宮格」將登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門「金湖九宮格」將登場。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

2024年度的金湖九宮格活動將於10日正式開跑，活動將持續至12月1日！此次活動不僅與金門縣政府的國際海洋藝術季及老兵召集令聯合展開，主辦單位更提供豐富的獎品和精彩的體驗，邀請大家一同來挑戰！

金湖鎮公所今(9日)舉行了2024金湖九宮格揭牌記者會，金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、副主席李秀華、代表陳秀卿、林麗芬、陳威彰、山外里長陳晚開、新湖里長陳錦章、新市里長吳孟霖、正義里長陳偃武、蓮庵里長呂永林以及公所各課室主管等重要貴賓均現身出席，共同見證這場盛事。

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此次九宮格活動不僅延續往年的熱烈反應，還融入了更多創新元素，期待藉由此活動推動金湖的觀光發展。

▲▼ 金門「金湖九宮格」將登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門「金湖九宮格」將登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

陳文顧表示，九宮格活動已成為金湖年度觀光重要品牌，每年都吸引大量遊客，今年特別結合海洋藝術季以及老兵召集令活動，將創造更大的觀光效益，也推出更多隱藏版景點供遊客探索，讓大家每年都有全新體驗。歡迎大家來金湖鎮盡情吃喝玩樂，享受這個精彩豐富的活動！今年還特別新增了觀光客專屬加碼禮觀光人數上看上萬人。

陳文顧表示，外地遊客只需出示身份證及機票，即可領取專屬的九宮格挑戰卡，完成打卡並連線的參與者，將有機會獲得豐富獎品，也誠摯邀請在地鄉親、全國遊客以及老兵們前來金湖鎮參與這場盛會，探索金湖的私房景點、享受美食，並在金湖留下難忘的回憶。

▲▼ 金門「金湖九宮格」將登場 。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，蔡乃靖表示，希望藉由此次活動，共同打造一個豐富多元的觀光體驗，提升地方觀光經濟，也讓旅客在這片充滿歷史與文化的土地上，享受前所未有的視覺與感官盛宴，透過這些活動，能夠促進地方經濟發展，讓更多民眾了解金湖鎮的文化與歷史魅力，也讓旅客體驗到在地特產與景點的獨特魅力。

活動內容：
•完成線上表單後，仍須持身分證件或健保卡至金湖鎮公所服務台領取實體九宮格挑戰卡，方可完成報名。
•開放領取時間：
•平日：上午8:30 - 中午12:00，下午1:30 - 5:00
•假日：上午8:30 - 中午12:00，下午12:30 - 5:30
•每人限領一張卡片，需攜帶身分證或健保卡及臉書或Instagram帳號完成認證。
•領取九宮格挑戰卡後，參加者需前往各活動點完成打卡及蓋章。
•完成3條連線可獲贈50元購物券，6條連線可獲贈100元購物券，8條連線可獲贈200元購物券，完成全九宮格連線還可再獲得一張摸彩券！
•商家蓋章規定：有三格必須在金湖轄區商家消費後才能蓋章，商家分為三大類：特產業、餐飲業、及其它類別。總共有超過200家商家參與，讓大家邊吃邊玩邊購物！

豐富獎品：
•第一特獎：機車一台！
•其他大獎包括：iPhone 16、電視、掃地機器人、iPad、Dyson吸塵器、冰箱、空氣清淨機、Apple Watch等多項好禮，還有加碼的200項普獎（禮券200元）大大提高中獎機率！

觀光客專屬加碼禮：
只要是非金門籍觀光客，出示機票及身分證件，即可領取專屬的九宮格卡，並有機會領取觀光客加碼禮，包含：台金來回機票、高粱酒、一條根商品、貢糖、牛肉乾、麵線等特產禮品！

金湖鎮長陳文顧鎮長邀請您玩金湖~私房6大景點，讓遊客能夠更深入地探索金湖鎮的秘境
1.經武酒窖 - 24.447303, 118.394614
2.光華園酒窖 - 24.435335, 118.430151
3.134高地暗空園區 - 24.446569, 118.399310
4.凱旋坑道 - 24.43418, 118.40656
5.嗆蟹 - 24.44780, 118.47190
6.小徑風獅爺（小徑24號旁）- 24.44999, 118.38481

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