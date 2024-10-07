「獵人」連載再開！睽違1年9個月　粉絲驚哭：時間流動了

▲連載再開後，作者也在X貼出照片。（圖／翻攝自冨樫義博X）

記者鄺郁庭／綜合報導

超人氣漫畫《獵人》從1998年開始連載至今，是許多動漫迷心目中神作，目前不定期連載中。不過，今（7）日X（原推特）上的流行趨勢就出現「HUNTER×HUNTER 王位継承戦の物語，連載再開」，原來是睽違1年9個月，獵人終於要繼續連載，讓大批粉絲驚喜不已，「終於要下船了嗎」、「希望可以半年。」

「週刊少年Jump」於每個月7日發行，今（7）日一發行，X上馬上出現「HUNTER×HUNTER 王位継承戦の物語，連載再開」的話題，因為週刊少年封面右上角放上獵人的消息，揭露「最新話揭載」，日媒也紛紛報導這件事，並指出距離上次連載已過1年9個月。

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話題在PTT的C_Chat板引發熱論，動漫迷紛紛留言，「我有生之年能看到船靠岸嗎？」「時間再次流動了嗎」、「完結再看…不然都還要複習= =」、「可以不用叫孫子燒給我了嗎」、「可以這麼幸福的嗎」、「見證咒術的連載與完結太過份了吧」、「竟然也快兩年了喔？體感上好像才沒多久前，獵人休刊時間簡直精神時光屋。」

還有粉絲指出，「獵人一話的情報量頂人家的十話吧？這次401話又一堆新故事線被丟出來了」、「老實說啦！船上那麼多人跟勢力，富堅要梳理清楚要不少時間」、「這次至少20話了，富樫這半個月在畫421」、「擔當編劇和分鏡就好，其它交給助手畫吧！健康情況太差了。」