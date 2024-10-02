母中秋節中風...孝順獨子「白天照顧晚上上班」　惡火燒死3人

記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中市西屯區一間沙發工廠今早發生嚴重火警，導致郭姓負責人妻子、兒子以及侄子命喪火窟。家屬說，弟弟是為了照顧近期才中風的母親，才會回來住家裡，小孩們一起輪流照顧媽媽，近日剛好是弟弟有空，孝順的他，白天照顧媽媽，晚上還要去上班。里長則說，郭家僅有一個兒子，其餘都是女兒，但也都住附近，一家人相當和善。

▲台中西屯沙發工廠火警，釀三人死亡，唯一倖存者目前送台中榮總救治中。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市長盧秀燕稍早也趕抵火災現場，擁抱家屬安慰，並且送上急難救助金。盧秀燕向家屬說，現在先救災，安頓好最重要，裡面還在打餘火，會協助家屬做善後，爸爸也還在治療中，還是要堅強起來，民政系統都會幫忙。

▲▼台中市長盧秀燕稍早到場慰問家屬。（圖／民眾提供）



盧秀燕受訪說，今天是颱風天，台中市發生一起失火案件，由於是家具工廠，裡面有很多易燃物品，導致火災很大、很快。跟家屬了解後得知，郭家總共有5個兄弟姊妹，其中4個是姊姊，只有一位弟弟（罹難者），郭母在中秋節中風，一家人因住家要爬樓梯不方便，才會臨時搬到工廠居住。

盧秀燕表示，郭姓負責人在第一時間逃出，現在被送到台中榮總，但是郭妻、郭子以及侄子不幸罹難。現在消防同仁仍在處理殘火，要全部清查。

當地廣福里長說，該屋是工廠混和住家，經營許久，一家人對外相當和善，人緣很好，馮妻上個月才輕度中風，才剛回來休養，兒子就是回來顧媽媽。郭姓一家除了對里內相當幫忙，也時常關懷低收戶或是殘障民眾，相當熱心公益。