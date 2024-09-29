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山陀兒更彎更強！新路徑恐「登陸南部」　豪雨紫發白切台灣

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲山陀兒持續增強，暴風圈已擴大至200公里。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

颱風來襲！中央氣象署今晚持續發布海上颱風警報，第18號中度颱風「山陀兒」目前位在鵝鑾鼻東南方海面，技正林秉煜表示，颱風暴風圈擴大至200公里，且還有增強趨勢，明（30日）晚前山陀兒以西北西轉北的角度移動，10月1日（下周二）最為關鍵北轉，預報有向西修正，移動過程可能朝南部陸地路徑接近，因其維持中颱等級且暴風圈紮實，1、2日將帶來強風豪雨。

林秉煜表示，氣象署觀測，山陀兒過去3小時有所增強，預估颱風朝西北移動過程，1、2日路徑不確定因素大，預報路徑上有調整空間。颱風在持續從東方海域北上過程中有向西修正，預估3日通過台灣附近，延伸的可能路徑圈圈仍大。由於這時期的颱風路徑受高壓以及北邊系統影響，造成變化大難掌握，後續將觀察1、2日路徑是否還有調整空間。

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▼山陀兒路徑西修，不排除登陸南台灣。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

過去山陀兒的強對流從東北向西南帶來強降雨，林秉煜指出，今天不斷有強降雨移入花東，過去最大時雨量落在台東成功達到61毫米時雨量。颱風東南側外圍環流雲系紮實，對流呈現東北向西南移動，隨著颱風移動，為東半部帶來明顯降雨，此外，宜花、基隆北海岸也有零星降雨發生，出現了短時強降雨。

未來12小時雨勢部分，林秉煜預報，今晚到明天隨著颱風接近，預估基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，東半部地區，尤其花東、恆春半島以及宜蘭近山區有局部豪雨等級以上降雨；明晚到後天（1日）降雨更顯著，1日白天隨著山陀兒北轉過程，因接近南部陸地，高屏也有強降雨發生機會。

未來4天風雨情況部分，林秉煜說，明天整體北東降雨，尤其花東恆春半島下雨明顯，西半部的苗栗、彰化受颱風外圍沉降作用，恐有高溫出現。1、2日強風豪雨，是北上最接近時間，1日花東、北部明顯降雨，南部也將視颱風距離遠近有風雨，2日颱風來到花蓮近海，因此降雨轉為偏東風的宜花地區，因吹東北風，北部地區也會逐漸明顯降雨。這兩天各地留意強風豪雨，3日（下周四）之後北上順利離開外圍環流帶來北部局部大雨。

未來風力部分，他說，明天台灣東南象限的綠島、蘭嶼、恆春半島強風到9級以上，1日整體風力明顯變強，南部地區尤其恆春半島，因接近颱風中心，陣風將達10級以上，高屏地區也視颱風中心接近程度需要注意。

▼山陀兒路徑難掌握，北東部防「紫爆豪雨」。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

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