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工程師上門追討50萬勞力士　男不滿持鐵鎚怒砸BMW

▲▼呂男向陳男追討勞力士，引發陳男不滿持鐵鎚砸車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲呂男表示，因為陳男欠錢不還，才會持鐵鎚砸他的車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區昨天（20日）下午3時許，中正北路旁一輛BMW，遭人持鐵鎚砸毀車窗及車門。車主報案表示，因來向人追討借多年未還的勞力士，才引起對方不滿砸車。警方迅速逮捕嫌犯，但砸車男卻反稱，因車主欠錢不還，才會憤而砸車，疑似因不滿同居女替車主開門進入屋內，砸車男同時對同居女子提出竊盜告訴。

據了解，身為工程師的39歲陳姓男子，與39歲呂姓男子認識多年；4年前陳男借給呂男一支價值約50萬的勞力士，但因為遺失無法歸還，呂男以分期付款方式償還，至今已還約40多萬元；昨天到呂男住處拜訪，但因呂男不在，由同居的25歲蔡女開門進入，陳男卻在屋內發現該支勞力士，憤而打電話向呂男對質。

▲▼呂男向陳男追討勞力士，引發陳男不滿持鐵鎚砸車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男供稱，因向呂男追討勞力士，才引發呂男不滿持鐵鎚砸車。（圖／記者陸運陞翻攝）

趕回家的呂男，返家時在樓下發現陳男的BMW，從車上拿出鐵槌就朝BMW的猛砸，造成車輛前後擋風玻璃、四面側車窗及天窗玻璃、四面鈑金都遭毀損，隨後開車離去。陳男下樓發現BMW遭砸，憤而向警方報案，並提出毀損、侵占告訴，警方現場蒐證後，5小時內迅速逮獲呂男，並帶回派出所偵辦。

呂男到案後，卻向警方供稱，因陳男2年前向他借款50萬元，追討多年卻遲不還錢，如今還開BMW來炫耀，他到家看到一時氣不過，才會從車上拿出鐵槌砸毀陳男的BMW。另回家時發現所收藏的鑽石遭竊，到案說明時，同時對同居的蔡女，提出竊盜告訴。由於雙方各執一詞，警方依法製作筆錄，函送新北地檢署偵辦。

▲▼呂男向陳男追討勞力士，引發陳男不滿持鐵鎚砸車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男的BMW四面車門車窗玻璃都遭砸毀。（圖／記者陸運陞翻攝）

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