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楊繡惠「最大地雷」9年前早說過　網見影片懂了：不是炒新聞

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

記者曾筠淇／綜合報導

女星楊繡惠最近在臉書發文透露，她在某節目上遭主持人罵賤，「每次去被羞辱我都以幽默帶過，但賤這字對我來說我過不去。」就有網友挖出《康熙來了》2015年的節目片段，原來楊繡惠早說過自己被說什麼都沒關係，但非常介意被說「賤」。影片曝光後，也掀起網友討論。

楊繡惠2015年曾上《康熙來了》，透露自己在某節目被說「賤」以後，「千手觀音都跑出來了你知道嗎？我已經好像恐龍已經要噴火了。」她說她實在不明白，到底是出於什麼樣的動機，要說她賤？「我是偷到你家三角褲了喔？」

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楊繡惠說，如果說她騷、說她怎麼樣，她都可以接受，但是說賤就是不可以，「當時我真的就嚎啕大哭啊」，她也是父母養的，且她為了該通告盡心盡力，用雙倍的努力報答給節目，「我這樣子我有錯嗎？」

楊繡惠回憶這段過往時，一度說到哽咽，實在不解「我賤？我哪裡賤啊？」楊繡惠更強調，她被說怎麼樣是無妨，問題是節目播出後，她爸媽會收看，「我爸爸媽媽情何以堪啊？」

影片曝光後，不少網友討論道，「有看康熙的就知道她雷點真的是賤，現代人可能覺得賤還好，但老一輩蠻多覺得不好聽，我媽也超討厭別人罵賤人之類的」、「每個人的雷點不同」、「她的地雷真的是那個字，從以前康熙的時候就說過了，所以會這麼生氣不是沒有原因的」、「看來她不是為了炒新聞，她討厭的事情始終如一」、「就記得她在康熙說過她不喜歡被罵那個字，她不捨她父母會去聽到」。也有網友緩頰，「乃哥可能也沒看過這集節目，在當事人沒說之前，可能會覺得說ㄐㄧㄢˋ是朋友之間的玩笑而已」。

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