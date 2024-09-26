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夜唱到AM2點累兩天！妹子驚覺初老瞬間　「迷」樣好物神救援

▲女友吃完不分手了。（圖／創新中心）

▲妹子脫口「那是我們的童年」，瞬間覺得這句話很顯老。（圖／創新中心）

創新中心／綜合報導

誰都不想面對初老，但總是會有「意識到初老的瞬間」。你是否也常有這種感覺？自己夜唱明明沒有唱到很晚，可睡了兩天氣色還是養不回來。現在更是不能熬夜！不然皮膚會變很乾還跑出細紋。「泰格於雪兒」近期新上線的影片，說出時下許多小資女常見的困擾，還好劇中主角表姐借出保養品神救援，讓她勤加保養，改善暗沉、細紋，繼續當水水歐膩。

影片中，小資女前天去夜唱，睡了兩天還是累，而且當天只唱到凌晨兩點而已，馬上被友人笑說「那妳今天還累！是初老症頭喔？」後來聊到點的歌，訝異19歲妹妹已經沒聽過《不要不要》，脫口「那是我們的童年內！」突然驚覺這句話很「顯老」。

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熬夜唱歌、喝酒後，氣色差到連痘痘都忍不住冒出來，皮膚乾燥甚至連細紋也快出現了！回家卸妝時，還被表姐抓包「膚色怎麼這麼暗沉？」表姐打趣地說：「看來妳真的不是年輕人了～」小資女頓時大受打擊，結果表姐拿出她的抗初老秘密武器——奢逆時御膚淨白精華乳！她一試用立刻愛上！喊著：「我要勤保養，當水嫩歐膩！」

▲女友吃完不分手了。（圖／創新中心）

▲表姐借出保養品神救援。（圖／創新中心）

表姐熱心介紹，奢逆時御膚淨白精華乳採用台鹽獨家的次微米膠原蛋白包覆技術，一滴就蘊含50億膠原微粒精華，經過臨床實證，具備淨白抗老雙效，使用後皮膚保濕度增加32%柔嫩度提升31%，讓乾燥、暗沉、細紋通通OUT！還有添加被譽為超級維生素—蝦紅素，一次改善乾燥、暗沉和細紋問題。

不僅有效，還榮獲了法國維多利亞美妝大賞《2022-23 Victoires de la Beauté》最佳創新獎的肯定，真正是集保養與美麗於一身的神級產品！讓你熬夜後也能保持亮白水嫩，變身氣質女神！

台鹽綠迷雅（圖／綠迷雅提供）

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