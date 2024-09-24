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男嬰3月大就死亡！生父裝行李袋帶身旁　伴屍6年多才丟基隆山區

▲▼新北男童在嬰兒時期就遭生父黃男殺害，棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北男童3月大時就死亡，生父黃男直到去年底才棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

基隆市某處半山腰昨(23日)傳出男嬰棄屍案！據了解，男童因已達學齡，卻遲遲未報到。經新北市教育單位通報協尋，警方找到生父黃男(31歲)，他供稱男童意外身亡，且已棄屍基隆山區，警方緊急前往尋找，果真尋獲骸骨；警方後續又找到男童生母楊女(30歲)，她則供稱男童是遭悶死，2人供詞有極大出入，仍須進一步調查，而黃男經檢方複訊後，遭到聲押禁見。

初步了解，此案源於新北市府教育單位發現男童已達學齡，但卻遲遲未入學，因此通報警方協尋。警方後續於台中找到生父黃男，但其說詞反覆，後續被帶回三重分局偵訊，黃男才突破心防，供稱男童是意外死亡，因不知該如何是好，才將屍體裝入行李袋，並到基隆山區棄屍。

▲▼新北男童在嬰兒時期就遭生父黃男殺害，棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北男童在嬰兒時期就遭生父黃男殺害，棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲檢方複訊後，認黃男涉有重嫌，向法院聲押禁見。（圖／記者陳以昇翻攝）

不過，進一步追查發現，男童於3個月大時就已死亡，但黃男卻未替兒子辦理後事，反而將兒子遺體裝進行李袋中，一直帶在身邊，直到2023年年底才帶到基隆山區棄屍，直到近日，因男童遲遲未報到入學，相關單位通報協尋後，全案才因此曝光。

此外，警方也於新竹找到男童生母楊女，但她供稱男童是遭悶死，與黃男供詞有極大出入，將再進一步調查釐清。而目前黃男經檢方複訊後，檢方認為其涉犯殺人、遺棄屍體等罪，嫌疑重大，所涉為重罪且有逃亡及串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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