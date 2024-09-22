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快訊／東吳水師再現！女大生宿舍驚見「泥水瀑布」　校友：10年都沒變

由 @_0n1yii.24 發佈
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記者趙蔡州／綜合報導

受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，台灣連續2日各地都出現降雨情形。台北市22日幾乎下了一整天的大雨，0時至今雨量累積已達278毫米，東吳大學位於士林區的學生宿舍也因為大雨淹水，樓梯間出現泥水瀑布的驚人場景，被宿生學生拍下上傳網路，引發網友熱議。

女網友22日晚間在Threads貼出東吳大學外雙溪校區的榕華（女）宿舍發生淹水、樓梯出現瀑布的災情畫面，當時戶外天色昏暗且正在降下大雨，前方樓梯上一波波土黃色的泥水不斷從上方滾滾而下，讓原PO忍不住伸手比出「大家快看」的手勢，並在貼文中直呼「怎麼辦，我不會游泳」。

▲▼樓梯變黃水瀑布！女大生宿舍再現「東吳水師」 校友曝：10年都沒變。（圖／翻攝自threads）

▲女網友分享東吳大學學生宿舍樓梯出現瀑布的畫面。（圖／翻攝自threads）

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影片曝光後除了吸引許多網友討論外，也釣出不少校友現身留言，「比颱風還嚴重，明天是要怎樣上課」、「校友路過，很正常，雨大一點就會這樣，住兩年半宿舍，還收過土石流警報兩次」、「2022年，同一個位置，同樣的場景，超好笑」、「10年前也住這棟，樣子完全沒變，學妹辛苦了。未來還有機會見到東吳水師，跟被泥巴水淹進的557公車」、「經典水師」、「10年了，東吳水軍還是所向無敵」。

由 @crxvywi 發佈
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