領錢了沒？高雄符合「這資格」最高發4.5萬...只剩8天

▲高雄市府祭出淹水救助金，申請最後期限至9月30日。（示意圖／CTWANT）

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今年7月強颱凱米重創南台灣，造成嚴重災情，不少民眾的住家和車輛泡水受損。為協助災後重建，高雄市政府推出淹水救助金措施，中央政府也同步加碼，最高補助可達4.5萬元。高雄市社會局提醒，相關慰助金已陸續發放，申請截止日期為9月30日，民眾需把握剩餘的8天期限。

高雄市政府表示，因應凱米颱風所提供的各項補助，皆採取從寬、從優認定標準，考量災民重整家園的辛勞，住屋淹水、泡水車（包括拖吊）及安置旅館等補助申請，截止日期從原定的8月31日延長至9月30日。市府呼籲民眾儘早提出申請，以加速獲得各項補助。

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根據高雄市政府公布的凱米颱風住屋救助金額標準，住家淹水超過50公分的一般家庭，可獲得3.5萬元的救助金，包括了市府補助1.5萬元、行政院補助2萬元；低收入及中低收入戶可獲得4.5萬元，包括了市府補助1.5萬元、行政院補助3萬元；若淹水未達50公分，一般家庭可獲市府加碼的5千元補助，低收入及中低收入戶則可獲1.5萬元，包括了市府補助5千元、行政院補助1萬元。

針對住屋淹水部分，除原本的法定災害救助外，高雄市府另加碼補助未達法定救助標準50公分的淹水住戶，每戶發放5,000元慰助金。而凡是受凱米颱風影響，於7月23日至7月31日期間，在高雄市居住，無須戶籍限制，租屋或住戶均可，因停水或停電影響而入住合法旅館或民宿的災民，每晚可申請最高1200元的住宿補助。

市府也針對泡水車輛提供補助，汽車受損金額超過2萬元者發放2萬元，機車受損超過2千元者發放2千元，申請者可向市府水利局提出申請。此外，稅務及個人或營利事業的災損補助，則可洽詢高雄市稅捐處或財政部高雄國稅局。

社會局特別提醒，淹水補助申請將於9月30日截止，受災民眾可至戶籍地區公所申請，已送件的申請將由區公所審核，審核通過後社會局會儘速發放慰助金。

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