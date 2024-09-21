獨／BMW擊落女騎士！EMT正妹房仲變愛心天使　路口撐傘檢傷助人

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區發生一起車禍，一名女騎士遭左轉的BMW倒地動彈不得，車禍地點旁邊的一間房仲人員立刻衝出來協助，不僅幫忙打傘，其中一名女房仲還幫忙安撫以及幫助傷者簡易檢傷，等到這名女騎士送上救護車後，記者詢問這名協助的女房仲為何會簡易檢傷，她說自己是初級EMT（Emergency medical technician，緊急救護技術員）之外，男友也是消防員。

▲女房仲協助幫忙檢傷，女騎士意識清楚 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起車禍就發生在今天（21日）中午，地點就在鼓山區的美術南二路與美術南五街口，一名女騎士跟一台BMW撞擊，女騎士當場倒地無法動彈，這時候巨大撞擊聲吸引了旁邊一家房仲人員衝了出來，因為是中午時間，所以怕傷者被烈日曝曬，房仲不僅幫忙撐傘，另一名女房仲還蹲下靠近，安撫女騎士不要動、不要緊張，同時對她進行初步檢傷，隨後救護車抵達之後，就把現場交給了救護員。

▲女房仲協助處理，然後把她交給趕到的救護員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山區發生一起車禍，房仲人員幫忙撐傘，也協助安撫傷者 。（圖／記者吳奕靖攝）

等到救護車離開，記者詢問這名女房仲為何懂得緊急救護，25歲的她表示自己有初級的EMT，同時男友也是消防員，所以平常有在聽講，因此才會了解這麼多。

至於這起車禍怎麼發生，根據BMW女駕駛說法，自己剛看完中醫，開車到這個路口要左轉時，這名女騎士突然從左側竄了出來才會撞到，所以自己也搞不清楚發生什麼事，有待警方進一步調查釐清。