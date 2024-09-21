警員遭毒駕撞死！2個月了殉職撫卹金還沒下落　警方回應了

▲三重警黃瑋震告別式 。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重警分局後德所警員黃瑋震在7月13日凌晨執勤巡邏時，遭遇毒駕嫌犯逆向衝撞，不幸殉職。然而，時隔兩個多月，黃員的撫卹金申請仍未送出，今（21）日引來新北市議員彭佳芸質疑程序拖延過久。對此，新北市警局回應，強調並無怠慢，延遲是為爭取更高的補助標準，希望保障黃員遺屬的最大權益。

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者戴上容攝）

新北市警局表示，與黃員相關的三項撫卹補助，包括「殮葬補助費」、「公保死亡給付」以及「新北市政府公務員因公死亡遺屬慰問金」，已在7月陳報，並於8月份將款項撥入遺屬帳戶。

至於仍未陳報的「撫卹金」和「因公傷亡慰問金」，警局解釋，主要是因今年9月4日法令修正，將撫卹金額從原本的1400萬提高至2000萬；此外，《警察人員人事條例施行細則》第17條也於9月12日修正發布，放寬了「殉職」的認定標準。為了讓黃員遺屬能獲得最高金額的撫卹及慰問金，警局才特意等待新法生效後，依照修法內容進行申請。

新北市警局強調，目前修法生效僅5個上班日，並無拖延情事。這次延後申報，完全是為了讓黃員的遺屬在「因公殉職」的最高標準下，獲得最大的補償和慰問金，保障他們的權益。

▲ 三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）