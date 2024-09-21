台灣高鐵嘉義站照顧弱勢家庭　贈票搭高鐵遊港都

▲▼ 高鐵嘉義站深耕在地，弱勢家庭相互扶持 搭高鐵遊港都 。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導



高鐵嘉義站持續深耕在地，今（21）日幫助「福池關懷協會」經濟弱勢家庭搭高鐵前往高雄，享受一趟豐富的學習之旅。來自多個家庭的成員彼此扶持，全員大手拉小手帶著愉悅心情，開啟寓教於樂的高鐵旅程。出發前，高鐵嘉義站特別送上滿滿祝福，期待透過舒適、便捷的高鐵列車，讓從未搭過高鐵的孩子們，獲得學習與美好的乘車體驗。

位於嘉義縣民雄鄉的「福池關懷協會」，取其「扶持」諧音，希望幫助當地來自經濟弱勢或新住民的家庭的孩童，能夠獲得課後輔導與照顧。今天孩子們在老師及家長陪伴下，由高鐵站務人員的引導順利搭乘高鐵，其中更有不少孩子們以及家長都是第一次搭乘高鐵，不僅透過真實的接觸，體驗高鐵列車的快速與便捷，更透過親子一同出遊，增加彼此情感聯繫。

「福池關懷協會」理事長郭皇志希望透過這樣的活動，進一步增進弱勢家庭之間彼此的相互扶持與支援、了解，也非常感謝台灣高鐵公司的幫助，讓孩子們從搭車中獲得更多學習的機會。相信此行為孩子所創造的快樂旅程，必會成為未來他們與同行家人，最難忘的共同美好回憶。

高鐵嘉義站王心怡副站長表示，台灣高鐵公司的企業願景為「引領進步、創造美好的生活平台」，透過持續推動「深耕在地」與「永續關懷」的實際行動，希望為創造社會共融的美好台灣多盡一份心力！未來台灣高鐵公司將繼續落實企業社會責任，不僅發揮骨幹運具的力量，更能因為高鐵的關懷與服務，讓台灣社會更加溫馨、美好。