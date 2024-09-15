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好市多「價值近千萬冷凍蝦」被偷　美警急追怪賊：隨時會臭掉

▲▼好市多將從今年9月起調漲美國、加拿大會員年費。（圖／達志影像／美聯社）

▲送往紐澤西州好市多的冷凍蝦子遭竊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州發生離奇竊盜案，一批原本要送到好市多（Costco）、價值超過30萬美元（約新台幣958.6萬元）的冷凍蝦子不翼而飛，警方正努力盡速追查贓物流向，因為這批昂貴的海鮮，恐怕隨時會變質發臭。

CNBC等外媒報導，一輛貨櫃車載著逾50萬尾冷凍蝦子，停放在斯莫利大道（Smalley Avenue）工業倉儲區的一處私人停車場，5日凌晨卻被竊賊「連蝦帶車」偷走。車主匿名受訪時無奈表示，「我只有自己跟那輛卡車。現在我已經一周沒工作了。」

監視器畫面顯示，竊賊也曾打開另外4輛貨櫃車，最終卻把裝滿冷凍蝦子的那一台開走。目前尚不清楚，嫌犯是否真的知道自己偷了什麼，或者只是隨機選擇下手目標。

海鮮,蝦。（圖／達志／示意圖）

▲警方正在追查失竊蝦子流向。（示意圖／達志影像）

當地警官弗拉納根（Sean Flanagan）證實，5日凌晨4時左右接獲車主通報，而這批貨物原本「已經準備好送往」紐澤西州門羅鎮（Monroe）的好市多。

警方正在大範圍追查蝦子流向，包括採訪魚販、盡可能調閱監視器畫面。同時，他們也試圖釐清，竊賊究竟要怎麼從這場竊盜案中獲利，或者說服任何人在短時間內購買這麼多蝦子，因為贓物總重量將近2.5萬磅（約1.1萬公斤），不僅很難藏匿，而且恐怕很快就會壞掉。
 

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