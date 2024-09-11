這家彩券行超旺！才剛中大樂透1.7億　18天後再開出頭獎

▲台中「喜喜公益彩券行」連連開出頭獎。（圖／翻攝自GoogleMaps）

圖文／CTWANT

台中太平區一家「喜喜公益彩券行」上（8）月23日才剛開出1.7億大樂透頭獎。沒想到，才事隔18天，該間店昨（10日）晚再次開出今彩539頭獎，讓當地民眾相當驚訝，直呼「真的太旺了！」

第113000218期今彩539在10日晚間開獎，中獎號碼為「06、34、35、36、39」，全台頭獎開出6注，每注可得400萬元。而其中一注，由台中市太平區的「喜喜公益彩券行」開出，店家接獲通知後，開心的放炮慶祝。

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根據《自由時報》報導，店家表示，他們在今年2月9日除夕，就曾開出百萬大紅包，在上個月的23號，大樂透又開出1.7億的頭獎。沒想到，10日竟再次開出今彩539頭獎，等於是才相隔18天，店內又開出1個頭獎。

對此，彩券行代理人張素莉透露，其實自己平常很喜歡貓，上次開出1.7億頭彩當天，在彩券行門口發現一隻落單的流浪貓。後來因為不忍心，自費帶貓咪到獸醫院除跳蚤、驗血、洗澡、餵食，之後將其暫時收養，結果當晚就開出了頭獎。

張素莉指出，得知中獎後，她還去買了好幾袋的招財貓糖果和客人分享，結果真的再次帶來好運，又中了1次頭獎。

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