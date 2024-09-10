大陸掀「寵物石頭」熱潮！專家曝背後心理因素：值得關注

▲源自韓國的「寵物石頭」紅遍大陸，主人會給石頭貼上眼睛、穿衣打扮。（翻攝自ig胡鬧戰隊）

圖文／鏡週刊

近期一股來自南韓的「養石頭」風潮席捲大陸，許多人開始為石頭貼上眼睛，精心打扮，甚至給它們專用的飼養盒、房間，並帶著石頭外出用餐，這種行為被外界視為現代人在面對工作與生活壓力時的一種舒壓方式；然而專家提醒，此行為背後可能反映出更深層的心理需求與孤獨感。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏指出，現代人需要情感寄託，但有些人不願或無法承擔養寵物所需的責任，於是將心理寄託轉向不具生命的物品，如石頭、虛擬寵物或人物等。

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然而，「養石頭」風潮起初是一種「自嘲」，反映出生活成本高昂的現實，但隨著此行為在社群網絡上的發酵，逐漸發展為一種流行文化，甚至在網上形成專屬社群。

李俊宏進一步指出，隨著社會的快速發展和生活節奏的加快，許多人因工作繁忙和生活圈子的縮小而感到孤獨，無法與他人建立深厚的社交關係，這種孤獨感常被投射到如「養石頭」這樣的行為上。他也提醒道，「這類需要心理寄託的感受若長期得不到滿足，可能對個人的身心健康造成影響」。

「你需要的不完全是石頭，而是情感上的依託」。李俊宏認為「養石頭」本身並無對錯之分，但其背後的心理原因值得關注。他建議，若孩子表現出對養石頭的興趣，家長不必立即反對，而應藉此機會與孩子多交流，鼓勵他們建立良好的人際關係。隨著風潮過去，孩子或許會找到新的興趣，但在這過程中所培養的社交能力將成為未來的寶貴資產。

李俊宏提醒，人在社群交流時，應留意自己的情緒變化，尤其當養的石頭不被關注時，可能會引發焦慮、憂鬱等負面情緒，甚至影響身體健康，如出現心悸、腸胃不適等症狀。他建議，有這類情況時應及早尋求心理支持，以避免更嚴重的身心問題。



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