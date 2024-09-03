上周13萬人腹瀉就醫！群聚創5年新高　疾管署示警疫情到中秋後

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情持續！疾病管制署今（3）日公布上周腹瀉就診近13萬人次，是連續5周上升，另近4周通報98件腹瀉群聚，為5年同期新高，以諾羅病毒引起的病毒性腸胃炎為主。疾管署表示，疫情預期將持續上升至中秋後。

疾管署監測資料顯示，國內第35周（8月25日至31日）腹瀉門急診就診累計129,536人次，較前一周127,876 人次略升1.3%，高於2019至2022年同期，惟低於去（2023）年同期，近5周整體而言呈上升趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另全國近四周（第32至35周）共接獲98起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計48起，以檢出諾羅病毒（ 29件，占60.4%）為多，其次為腸炎弧菌（14件，占29.2%）。

疾管署說明，近期腹瀉群聚檢出病原以諾羅病毒為多，而細菌性病原有增加的趨勢，檢出病原以腸炎弧菌、沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌為主。病毒與細菌性腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，細菌性腸胃炎有時會伴隨血便或膿便，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

食用受污染的食物或飲水、與病人密切接觸（例如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或病人曾接觸的物體表面）而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模腹瀉群聚事件。

疾管署強調，病毒與細菌性腸胃炎感染期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並且注意正確洗手，降低病原傳播的風險。