女遭詐騙衝銀行匯50萬投資...帳戶寫錯露餡　警銀保她辛苦錢

▲邱姓女子遭詐欲匯款，警方獲報趕往勸阻。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名52歲邱姓女子加入了投資群組，在群組專員的鼓吹下，稱可得到高額獲利，進而要匯款新台幣50萬元做投資，還教邱女如何規避行員的詢問，行員則查證帳戶，幸好發現收款人帳戶與名稱錯誤，與警方聯手規勸邱女保住工作存下的辛苦錢。

▲員警和行員聯手規勸邱女保住工作存下辛苦錢。（圖／八德警分局提供）



邱姓女子昨日10時許，前往八德區大智路上銀行要匯款新臺幣50萬元，經銀行行員發覺收款人帳戶有異，通報警方到場協助，八德分局四維派出所員警黃詠沂、蔡承歷接獲銀行通報趕到現場，邱女稱是要借錢給友人，才到銀行辦理匯款，員警隨即撥打電話向邱女友人查證，並告知警察身分要詢問借錢目的，卻遭對方掛斷電話並關機拒接。

在行員耐心詢問下，從邱女手機談話內容發現，邱女加入了投資群組，在群組內專員的鼓吹下，稱可得到高額獲利，進而要匯款新台幣50萬元做投資，還教邱女如何規避行員的詢問，行員也查證帳戶，發現收款人帳戶與名稱錯誤，與警方聯手規勸邱女保住工作存下的辛苦錢。八德分局長王鉉仁呼籲民眾，勿輕信未經查證之網路投資管道，如遇類似案件也要提高警覺，並可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。