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狼醫性侵女病患遭訴　北醫記過停權：調離檢查單位、解任主管職

▲▼信義房屋信義世貿店孫國豪商圈訪問，台北醫學大學,北醫,台北醫學大學附設醫院,北醫大,臺北醫大,醫院。（圖／ETtoday資料照）

▲台北醫學大學附設醫院爆出狼醫問題。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

台北醫學大學附設醫院驚爆麻醉科醫師林朝順對昏迷女病患性侵遭起訴，但至今仍在北醫任職。北醫附醫今（28）日發布聲明回應，院方接獲申訴隨即展開調查，並對當事醫師予以記過及停權等懲處，包含調離檢查單位、解任主管職等；後續案件進入司法程序，院方會配合調查，並依調查結果進行相關處置。

根據《鏡週刊》報導，北醫麻醉科醫師林朝順竟趁女病患在麻醉恢復室意識模糊時，搓揉患者私處並以手指侵入陰道，事後林朝順曾坦承犯行並同意賠償，之後卻改口翻供，改稱自己只是擔心女病患著涼，才會動手去拉動她的被單，後續台北地檢署依妨害性自主起訴，案件目前由台北地院審理中。

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但是該名醫師至今仍在北醫任職，引發外界議論。北醫附醫今日發出聲明指出，醫院接獲申訴人反映遭性騷擾後，隨即展開調查，經人評會決議，對當事醫師予以記大過、暫停臨床業務3個月；後續也解任其主管職，一年內不得擔任醫院主管職、一年內不得擔任院內臨床教學相關職務並要求完成性別平等相關教育訓練。

同時，醫院也對當事醫師進行職務調整，包括當事醫師不得在檢查單位服務，迄今未接獲異常通報。聲明也提及，後因申訴人另有陳述，院方依法通報，全案已進入司法程序，醫院全力配合司法調查， 並依調查結果，由人評會進行相關處置。

北醫附醫強調，對於此次事件深感遺憾，同時積極強化病人就醫安全，持續在工作環境、內部文化等多面向加強性平文化宣導，致力打造兩性平等及民眾安心的就醫環境。

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