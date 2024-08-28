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下班後有權拒接電話、不回訊息！　這些國家立法保障

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲許多上班族在下班後仍要回覆公司訊息、打電話處理業務等。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者詹雅婷／綜合報導

許多上班族在下班後仍要回覆公司訊息、打電話處理業務等，但其實不少國家的上班族收到訊息可自行選擇是否回覆，因為這些國家的政府早已立法允許員工擁有「脫離工作」的權利，包括法國、比利時等。就在26日，澳洲也加入行列，若員工在工作時間以外的時段不接電話、不回電子郵件，雇主不得懲罰。

BBC、CNBC等報導，澳洲的這項新規定今年2月通過，並於26日對正式生效，法律並未禁止雇主在下班時間聯絡員工，但賦予員工不回覆的權利。依據去年一項調查，澳洲人每年平均無薪加班時數達281小時。

規定指出，雇主與員工應努力解決彼此之間的糾紛，若未能找到解決方案，澳洲公平工作委員會（Fair Work Commission）可介入。該委員會可指示雇主在下班後停止聯繫員工，但若發現員工拒絕回覆的情況不合理，可要求員工回覆。若不遵守澳洲公平工作委員會相關指示，可對公司開罰最高9.4萬澳幣（約新台幣206.6萬元），也能對員工開罰最高1.9萬澳幣（約新台幣41.7萬元）。

世界上已有20多國擁有類似規定，主要分布在歐洲與拉丁美洲。CNBC列出現階段已實施「斷聯權」（Right-to-disconnect）的國家如下：

法國
法國2017年實施公司員工在非上班時間不收發工作電子信件的權利，規模50名員工以上的公司需要與員工代表協商，決定何時可透過電子通訊的方式與員工取得聯繫。若違規將開罰，罰金最高相當於員工總薪酬1%。法國是已開發國家之中監管最嚴格的勞動力市場之一，最大原因為法律規定的每周工時為35小時。

比利時
2022年以來，比利時賦予上班族在下班之後不回覆工作相關訊息的權利，這項規定起初適用於公務員，但如今法律保障範圍擴大，員工人數20人或以上公司的私部門員工也適用。比利時上班族每周上班4天。

葡萄牙
葡萄牙法律賦予「休息權」（right to rest），老闆在下班時間禁止聯繫員工。另外，員工擁有連續11個小時的夜間休息，除非發生緊急狀況，否則這段期間不應受干擾。

西班牙
西班牙上班族有權在規定的工作時間之外，斷開與工作相關的數位通訊，旨在促進工作與生活之間的平衡。

愛爾蘭
愛爾蘭也已通過在工作時間之外脫離辦公室權利的行為準則，賦予員工在下班時間不處理工作業務的權利，也規定雇主有義務尊重員工的權利，在下班後不要聯繫員工。這項規定適用所有就業模式，包括遠距工作。

義大利
對於義大利來說，相關規定更具體適用於遠距上班，每一份遠距辦公協議都應該有指定休息時間，並說明員工完全脫離與工作相關設備的必要措施。

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