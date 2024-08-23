你也踩到地雷了嗎？肢體語言潛規則：10個壞習慣讓形象大扣分

▲想讓人留下好印象，肢體語言和表情比你想得更重要。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

生活中心／綜合報導

一般人不像明星、網紅會時常暴露在大眾視野中，所以平時可能不太常注意管理自己的表情以及肢體語言，甚至有些人不覺得這些細節有多重要；然而，肢體語言其實會透露出很多的個性和情感，它可能幫助你在他人面前留下好印象，或是讓夢寐以求的工作更接近，反過來也可能因此讓人不想接近你。外國網站《Bright Side》認為，有些肢體語言習慣如果改掉會對生活有更好的影響，快來看看是哪些習慣吧！

1、無精打采

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你的姿勢其實能透露出你的自信程度，如果你總是無精打采，可能代表你缺乏安全感，長時間彎腰駝背可能會變成一種習慣，這樣即便你沒有特別不安，在別人眼中看來也會覺得你不夠有自信。

2、交叉雙腿或雙臂

很多人坐著時會很自然地交叉雙臂或雙腿，但當你在跟人交談時，這種姿勢可能讓你看起來防備心很重，就像是你不想互動或不想聽別人說話，或者你在他們面前感到不夠自在，所以如果能讓手臂和雙腿不交叉，並把手放在別人明顯看得見的位置，會讓你整個人顯得更值得信任。

3、坐立不安

無論你是天生這樣，還是面對壓力時才會出現這種習慣，都應該嘗試停止展現出坐立不安的樣子。例如在談話或重要會議時，如果你不停地撥頭髮、摸戒指、敲桌子或不斷看手錶，會讓人覺得你很無聊，心思不在當下，甚至覺得你想離開，不夠尊重現場的人。

4、揉脖子

揉脖子可能是一種緩解壓力的方式，或許你只是想放鬆緊張感，雖然可能根本沒什麼好緊張的。不過，還是要時刻提醒自己注意手部動作，盡量避免一直揉脖子，否則可能會向他人透露出你的焦慮和不適感。

5、咬指甲

咬指甲也是一種表現緊張的行為，雖然這可能幫助人們緩解壓力，但這樣明顯的動作也會一秒暴露你的情緒。更糟糕的是，這可能會讓和你對話的人分心，甚至覺得很不舒服，此外，也會破壞指甲，不認識的人看到歪七扭八的指甲，可能也會對你留下負面的印象。

6、眼神接觸不足或過多

如果你一直避免和別人有眼神接觸，會顯得你缺乏自信或透露出不喜歡對方的意思，甚至會讓人覺得你不值得信任；但反之一直盯著對方看，則可能讓別人覺得壓力很大、不自在。適當的眼神交流是關鍵。

7、顯得心不在焉

當別人在說話時，結果你出神、分心，這樣的行為是非常失禮的，雖然有時你可能根本沒有發現自己分心了；即使你真的有在聽，但如果你是盯著天花板，那別人可能還是會覺得你不專心。試著保持跟對方眼神接觸，或用其他方式表現出你在認真聽，讓對方知道你尊重他們，並積極參與對話。

8、翻白眼

翻白眼是一種非常明顯的不尊重行為，雖然有時這只是你和朋友之間的無聲交流，表示你覺得無聊或不爽，但如果你在同事、老闆或陌生人面前這樣做，他們可能會感到不舒服，甚至被冒犯。

9、忘記微笑

在正式場合，你是不是常常忘記要微笑？其實笑容是展現自信和開放心態的好方法，微笑還會讓別人對你產生好感、更願意跟你互動。但要注意請真誠地笑，假笑可是反而會讓人認為你不值得信任，對你的印象大打折扣。

10、太安靜

如果你在跟別人聊天時中不太接話太安靜，或是表現得過於僵硬，會讓人覺得你對他們的話題沒興趣，甚至會引發他人的不安。不妨試著用表情和手勢來展現你對談話的熱情，這樣可以讓你給人留下更積極的印象，切記也不要過頭。