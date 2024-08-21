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社會 社會焦點 保障人權

紅牛封街賽車3萬張票秒殺！這隻黃牛飆7倍價爽賺　警抓到人了

記者鄧木卿／台中報導

2024亞洲唯一且首登台灣「Red Bull Showrun Taichung」的國際賽車封街展演，9月28日在台中市鳴槍登場，3萬張門票短短3分鐘即被搶光，隨即網路上就廣傳黃牛票的訊息，台中市刑大日前北上新竹市趁25歲吳姓男子和民眾面交時逮捕，當場查獲4張門票，至於實際賣出多少？吳嫌堅不吐實，警方訊問後將函請台中市政府運動局裁罰並移送檢方偵辦。

▲台中警方逮捕網路販賣紅牛賽道的的吳嫌，黃牛票飆高7倍。（圖／民眾提供，下同）

▲台中警方逮捕網路販賣紅牛賽道的的吳嫌，黃牛票飆高7倍。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局刑警大隊發現有網友在FB社團公開PO出32張紅牛門票，1張原價500元的門票哄抬至7倍，「保證有票」，S1區4張連號，每張3500元，N5區4張連號，每張2900元，可超商自取、郵局掛號，若在新竹、雙北可以面交。

科技犯罪偵查隊經台中地檢署指揮，日前北上新竹市趁吳嫌和人約在超商面交時逮捕，吳嫌起初辯稱是自己購買，但對於連續多張且都是連號，答不出來，賣出幾張也不願吐實。

▲台中警方逮捕網路販賣紅牛賽道的的吳嫌，黃牛票飆高7倍。（圖／民眾提供，下同）

警方訊問後，將吳嫌依涉嫌違反運動產業發展條例第24-1條，移請地檢署偵辦，若使用假資料或大量設備等不正當方式搶票，導致侵害民眾公平取得票券機會，可處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金；且函請台中市政府裁罰，明定若涉嫌販賣黃牛票，將處每張票券面額最高50倍罰鍰。

▲台中警方逮捕網路販賣紅牛賽道的的吳嫌，黃牛票飆高7倍。（圖／民眾提供，下同）

▲台中警方逮捕網路販賣紅牛賽道的的吳嫌，黃牛票飆高7倍。（圖／民眾提供，下同）

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲紅牛F1賽車「台中封街飆速」3萬張門票日前開搶，不到3分鐘就瞬間秒殺。（圖／翻攝自Red Bull）

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