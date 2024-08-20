快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者鄒鎮宇／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上8時49分台灣東部海域發生芮氏規模4.6的小區域地震，震央在宜蘭縣政府東北東方19.5公里處，深度94.6公里，屬於中層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在新竹縣關西。
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根據氣象署測報資料，震度3級地區為新竹縣，震度2級地區為宜蘭縣，震度1級地區為新北市、桃園市、花蓮縣、苗栗縣、彰化縣。
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者鄒鎮宇／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上8時49分台灣東部海域發生芮氏規模4.6的小區域地震，震央在宜蘭縣政府東北東方19.5公里處，深度94.6公里，屬於中層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在新竹縣關西。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為新竹縣，震度2級地區為宜蘭縣，震度1級地區為新北市、桃園市、花蓮縣、苗栗縣、彰化縣。
資料來源：氣象署
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