一生行善卻遇橫禍！女志工遭暴衝車撞死　夫痛喊：我的人生被毀了

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

北市70歲張姓女子擔任視障志工，昨(14日)傍晚在台北小巨蛋附近協助視障者前往捷運站時，一輛轎車卻突然暴衝朝2人衝來，2人當場遭撞飛，張女失去生命跡象，送醫後仍傷重不治。張女丈夫今(15日)悲痛表示，妻子明明可以退休在家帶孫，卻有著滿腔熱血，堅持要貢獻社會，行善多年沒想到卻飛來橫禍，讓他相當不捨，「真的是晴天霹靂」。

▲自小客撞進小巨蛋旁人行道，造成張姓女子不幸喪命。(圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，肇事的56歲葉姓男子昨天開車行經南京東路四段115號時，原先由東向西行駛，但經過寧安路口時，車輛卻突然向右偏移，接著失控衝上人行道，並且撞擊3名行人，造成張女傷重不治，另2人受傷。

初步了解，擔任視障志工的張女當時正在引導49歲視障的王姓男子前往捷運站，沒想到葉男卻突然開車衝來，2人雙雙被撞飛，張女當場失去生命跡象，送醫搶救不治。

張女丈夫今悲痛表示，經過一夜他已身心俱疲，這件事情毀了他的人生，「好好一個行善的人，突然間就離開我了」，對他來說簡直晴天霹靂。他哽咽表示，妻子吃素40多年，明明可以退休在家休息，但因有著滿腔的熱血，堅持想要貢獻社會，沒想到卻飛來橫禍，而目前他仍未見到肇事者，希望後續可以釐清到底是發生了什麼事。

▲北市女志工遭撞死，丈夫悲痛發聲。（圖／記者黃彥傑攝）