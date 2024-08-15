確定斬了！大阪名地標「金龍」8月底斷尾求生　店家不再上訴

▲金龍拉麵在本月14日做出最後決定，將於本月底讓金龍「斷尾求生」。（翻自hotpepper.jp）

圖文／鏡週刊

日本大阪市道頓堀的「金龍拉麵」，因為招牌上有一條巨大金龍的立體雕像，而成為當地知名地標之一。不過店家先前遭控侵占鄰居土地，並連續遭大阪地方法院、高等法院皆判敗訴，金龍拉麵在本月14日做出最後決定，表明不再上訴，並將於本月底讓金龍「斷尾求生」。

據日本《MBS新聞》報導，金龍拉麵道頓堀分店的「金龍」從1992年設置至今，但凸出的龍尾巴，一直存在著占用他人土地的問題，2020年更遭到隔壁土地擁有者的不動產公司提告。雖然金龍拉麵主張如果撤除金龍尾巴，將會造成品牌形象受損，但大阪地院在去年10月，判決金龍拉麵敗訴，土地侵占的告訴成立。之後金龍拉麵上訴，但大阪高院在今年5月依舊維持原判。

▲就是最後這截「龍尾巴」，被大阪法院判侵占他人土地。（翻自livedoor.jp）

原本金龍拉麵公司打算繼續上訴到最高院，但金龍拉麵在14日表示，決定放棄再上訴，並按照判決結果，將斬斷這條「金龍」的尾巴。金龍拉麵表示，目前正在和原告不動產公司協調「斷尾」的時間與工程內容，預計本月底會進行，而拉麵店仍會照常營業。不少日本網友針對這則消息，則紛紛直呼：「記得幫金龍貼OK繃！」、「可憐的龍龍。」、「土地佔久了，該還給人家了。」



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