烏克蘭襲擊俄羅斯領土　俄軍加強進犯烏東攻勢

▲烏克蘭軍隊位在俄烏邊境城市蘇梅進行任務。（圖／路透社）



文／中央社

烏克蘭軍方今天表示，過去24小時，俄軍加強在烏克蘭東部波克羅夫斯克（Pokrovsk）前線的攻勢，寫下當地一週內單日戰鬥次數最多的一天。

路透社報導，俄烏在烏東交火加劇之前，烏克蘭發動令俄羅斯措手不及的跨境突襲並挺進俄羅斯庫斯克州（Kursk），若干軍事專家把烏克蘭此舉視為意圖牽制俄軍在烏東的主要攻勢。

過去數月以來，俄軍持續向基輔當局控制的後勤重鎮波克羅夫斯克挺進，並且憑藉著兵力上的優勢，逐漸步步進逼。

據烏克蘭武裝部隊總參謀部發布的每日戰報，波克羅夫斯克前線爆發52次戰鬥，比過去一週通報的每天28次至42次明顯增加。

而烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯連夜派出38架攻擊無人機襲擊烏克蘭，並朝烏克蘭發射兩枚「伊斯坎德-M」（Iskander-M）彈道飛彈。

烏克蘭空軍透過即時通訊軟體Telegram發文指出，38架攻擊無人機當中的30架在烏克蘭8個州的上空被擊落。至於未被擊落的8架攻擊無人機，情況不明。

自從烏克蘭入侵俄羅斯庫斯克州以來，莫斯科已加強打擊與庫斯克州接壤的烏國北部蘇米州（Sumy）。而在烏國北部切爾尼戈夫州（Chernihiv），州長曹斯（Vyacheslav Chaus）則說，民間基礎設施遇襲，所幸無人傷亡。