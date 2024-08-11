欠前老闆3.9萬躲債竟被同事出賣　台中男深夜遭痛毆押上車

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區五常街上昨（10日）晚10點多發生一起街頭群毆事件，30歲何姓男子積欠前老闆36歲陳姓男子3萬9千元不還，四處躲債，昨晚和前同事巫姓男子投宿旅舍，被巫男出賣通報給老闆，何男一走出旅舍即被5人包圍痛毆，就在被押回公司談判時，陳男得知已被警察調查，趕緊又放走何男，警方火速在4小時後帶回5人偵辦。

▲男子積欠前老闆3.9萬不還，結果被前同事出賣，一走出旅舍便慘遭痛毆。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第二分局10日晚間10點40分獲報，五常街某家旅社前有人遭圍毆，警方趕到現場，並未發現有打架情事，經調查得知，晚間9點剛投宿的何男被人押走，馬上電話連絡，當時何男就在陳男的車上，陳男得知警方已介入調查，趕緊放人；約11點30分，何男獨自步行返回旅社，外觀無明顯傷勢，員警帶返所了解。

原來，何男曾任職某人力派遣公司，與前雇主陳男有3萬9千元債務糾紛，何男積欠不還，到處躲債，何男與前同事巫男昨晚相約投宿該家旅社，不料，巫男向陳男通風報信，等何男一走出旅舍，就被埋伏的陳男等5人痛打一頓，還把何男帶上車離去。

警方循線在11日凌晨3點將動手的陳嫌等5人全數帶回，詢後依傷害、妨害秩序、妨害自由等罪嫌函送台中地檢署偵辦。