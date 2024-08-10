車聚癱瘓國道休息站！　人潮驚見大咖明星

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車聚癱瘓東草屯休息站！　人潮驚見王陽明

▲▼東草屯休息站車聚。（圖／翻攝臉書／南投新聞）

▲東草屯休息站9日晚間車聚塞爆。（圖／翻攝臉書／南投新聞）

記者葉國吏／綜合報導　

7月13日啟用的國道6號東草屯休息站，昨（9日）晚出現大型車聚，直接造成該交流道癱瘓紫爆。有網友在臉書社團發文，原來王陽明等明星也出現在現場。

▲▼東草屯休息站車聚。（圖／翻攝臉書／南投新聞）

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▲東草屯休息站車聚。（圖／翻攝臉書／南投新聞）

臉書社團「南投新聞」網友發文指出，8月9日晚間國六東草屯休息站，因有大型車聚，車流回堵，東草屯路段車多擁擠。從1968高公局網站可以看到，國六舊正段就開始壅塞，東草屯-東草屯休息站時速僅19公里「紫爆」。

▲▼湯老師IG。（圖／翻攝IG／dr.t_kannilaoshi）

▲湯老師跟藝人王陽明、春風等合影。（圖／翻攝IG／dr.t_kannilaoshi，下同）

底下有網友回文透露，現場有大型車聚活動，明星王陽明、玖壹壹春風等人也在現場。根據了解，車聚活動為網紅「湯老師 - A.K.A 看你老師」在粉專上號召，原本車聚地點在南投休息站，不過因為人潮一下就把南投休息站塞爆，9日晚間湯老師在粉專緊急發文宣布改去東草屯休息站。

▲▼湯老師IG。（圖／翻攝IG／dr.t_kannilaoshi）

從湯老師的IG限動可以看到幾則跟王陽明、春風的合照，他也在8日晚間10時發文表示，由於車聚參與踴躍，為了讓當地的警政單位同仁可以提早回去休息，我們現在盡早散會！感謝你們！

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