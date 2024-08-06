稱麟洋摘金是中國的驕傲！翁曉玲清大辦公室遭貼「中國客座教授」

▲稱麟洋配摘金是「中國人的驕傲」，立委翁曉玲清華大學辦公室遭貼「中國客座教授」。（圖／翻攝Threads，已獲原PO授權）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

台灣羽球男雙李洋、王齊麟2024巴黎奧運摘下金牌，令全台民眾舉國歡騰，不料國民黨不分區立委翁曉玲卻在微博帳號發文稱「中國人的驕傲」，因此遭到網友灌爆臉書罵翻，甚至還有疑似學生到翁曉玲清華大學辦公室門上貼紙條，註明「中國客座教授、中國人教授翁曉玲女士」；事後該張紙條已被撕除，清大對此未有正面回應。

「麟洋配」在巴黎奧運摘金後，全台人民一片狂喜、齊聲歡呼2位羽球英雄，而翁曉玲在賽後第一時間也分別在臉書、微博發文祝賀，但卻被眼尖的網友抓包，發現翁竟然發了「AB版本」，在臉書上寫「李洋、王齊麟，台灣之光」，但微博版本卻多了一句「中國人的驕傲」，雙版本祝賀貼文曝光後，立即引爆輿論熱議。

對此，翁曉玲事後在臉書發文再稱，「看到在世界舞台上，已經連續兩屆奧運賽的男子羽球雙打，都是我們炎黃子孫、兩岸同胞在精彩對賽，感到無比光榮，不管誰贏，都是兩岸中國人的驕傲」，並表示「對於我的發文遭人批評、攻擊、抹黑，深感遺憾。」今(6日)翁曉玲參加司法院憲法法庭審理國會擴權案前，被媒體問及此事時，再一次回應，「李洋跟王齊麟奪冠，是台灣人之光，中國人的驕傲，這樣可以了嗎？」

翁曉玲的言論引起大批網友不滿，紛紛湧入臉書砲轟，要求翁放棄台灣國籍、並辭任立委；甚至還有疑似學生在翁曉玲清華大學辦公室的門上貼紙條，寫著「中國客座教授翁曉玲女士」、「中國人教授翁曉玲女士」，但該張紙條事後已被校方清除。對此，《ETtoday新聞雲》詢問清華大學，但校方未對此事發表正面回應。

▼立委翁曉玲今接受媒體聯訪時，仍稱「李洋跟王齊麟奪冠，是台灣人之光，中國人的驕傲，這樣可以了嗎？」。（圖／記者吳銘峯攝）