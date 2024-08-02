美參院包裹法案卡關　美台避免雙重課稅還要等

▲美國「包裹法案」卡關，其中包含美台避免雙重課稅法案。（圖／路透社）

文／中央社

聯邦參議院今天因贊成票不足，無法就「美國勞工及家庭稅收減免法案」展開投票。這項包裹法案包含台灣高度關注的美台避免雙重課稅法案。如今國會進入休會期，法案要等9月議事恢復後才可能捲土重來。

在多數共和黨議員反對下，民主黨占多數的參議院下午無法就「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」（Tax Relief for American Workers and Families Act）達到「限時結束辯論」（Cloture）所需的60票門檻，法案因此卡關，無法往下進行表決程序。

這項包裹法案主要是提高兒童扣抵額，並延長部分企業稅收減免，法案也包括「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）。

這項法案規定，台灣居民在美國提供服務，如果符合條件，所得不需被課稅；合格的台灣居民如果有特定美國來源所得，例如股利或利息等，可適用較低的預扣稅率。但先決條件是台灣必須提供在台納稅的美國民眾同樣福利，法案才會生效。

台灣近年來積極與美國協商避免雙重課稅，期盼為台美雙方企業提供更多的利基。彭博（Bloomberg）去年一篇報導指出，在計入對寄回國內的股息預扣稅後，台灣企業繳納的稅率相當於在美獲利的51%，這至少比韓國或澳洲企業高10個百分點。

副總統、前駐美代表蕭美琴去年5月在美對媒體表示，消除台美雙重課稅是雙邊貿易談判的優先事項。

她指出，美國前十大貿易夥伴之中，只剩台灣還沒有避免雙重課稅協議，因此台企在美國繳的稅遠高於其他外國投資者，當中包含許多投資美國的台灣半導體公司，「這並不公平」。

經濟部長郭智輝今年6月率團訪美時表示，在華府期間拜會國務院、商務部、財政部等單位，向他們說明美台避免雙重課稅法案對台灣的重要性，也會有利台灣的中小企業到美國投資，希望儘速通過立法。

美國選戰正熱，法案在政黨較勁下卡關雖然是預期中的事，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）仍批共和黨只顧選舉，應該著眼法案給予家庭實質幫助的事實。財政委員會主席魏登（Ron Wyden）也稱民主黨將為共和黨背棄的孩子、家庭和小企業而戰。

半年前的眾議院卻是另一番風景，跨黨派議員以357票同意、70票反對，輕鬆達到2/3門檻的要求通過這項包裹法案。

眾院外交委員會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）當時發出聲明表示，這項立法不僅將提高美台競爭力，還將增強勞工與企業抵禦北京經濟影響力的能力，並強化蓬勃發展的美台關係。

這項包裹法案如果在國會恢復議事後在參院成功闖關，將送交白宮經美國總統拜登（Joe Biden）簽署，及台美交換國際文書，確保雙方提供互惠平等租稅減免後生效。