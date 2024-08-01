F-16將編隊衝場！　空軍嘉義基地營區開放有看頭

軍聞社

國防部30日說明「113年國防知性之旅-空軍基地營區開放」規劃，藉由營區開放活動，展現國軍建軍備戰成果，增進與民眾接觸及良性互動，凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

國防部30日召開例行記者會說明空軍基地營區開放活動內容，空軍第四聯隊聯隊長楊少將表示，當天現場除讓民眾近距離觀賞雷虎小組特技操演、各型主力戰機性能展示、F-16型戰機編隊衝場及三軍儀隊暨空軍軍樂隊，同時安排武器裝備陳展、園遊會等活動，歡迎國人踴躍參加。

楊聯隊長提醒參訪民眾，參加活動需憑中華民國身分證（或其他附照片之身分證件如駕照、健保卡等），並依管制人員引導進入營區，如未攜帶相關證明文件不得進場；外（陸）籍配偶或看護，未取得中華民國身分證者，請由本國籍配偶或看護對象陪同入場，並出示配偶身分證或個人居留證查驗。

楊聯隊長強調，為貫徹行政中立與營區純淨，嚴禁穿著、散發、張貼選舉有關服飾、文宣、旗幟或從事造勢活動；同時，營區內禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器，以維軍機保密與飛航安全。

楊聯隊長說明，營區周邊道路實施交通管制，停車區域有限，請多利用免費接駁車往返，接駁站設置地點為嘉義火車站前站、嘉義港坪運動公園、高鐵嘉義站2號出口、南靖糖廠、北回太陽館、嘉義聯隊北段停車場等地點，活動當日07時第一班發車，直至15時停止接送入營，16時活動結束輸運至全部民眾離營為止，採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。

詳細活動資訊可以至空軍司令部全球資訊網－營區開放專區、空軍司令部臉書粉絲專頁及嘉義縣、市政府臉書粉絲專頁查詢。