偷用氣象武器30分鐘？氣象署雷達捕捉「台灣領域展開」網看傻

▲氣象署的雷達回波出現異樣，引起網友討論。（圖／氣象署）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署31日下午5時10分針對16縣市發布豪大雨特報，其中基隆北海岸、新北市、台中市山區、南投縣山區為豪雨等級。然而，有網友發現氣象署的雷達回波竟出現異樣，以台灣北部為中心突然被約30分鐘的圓形結界包圍，驚呼是「氣象武器被發現了嗎」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出氣象雷達圖疑惑地說，「呃…為什麼醬紫（這樣子）」，瞬間吸引大批網友朝聖留言，「開結界了」、「我以為大家都不會發現呢」、「難道我們真的有氣象武器嗎」、「很簡單，系統故障而已」、「磁暴的關係嗎」、「領域展開」、「偷用氣象武器被發現了」。

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▲該奇異的現象出現30分鐘。（圖／氣象署）



氣象署的雷達回波顯示，圖形發生變化的起始時間大約為31日下午5時50分，直到晚間6點20分才消失，期間台灣偵測到被降水粒子包圍。

根據氣象署指出，「雷達回波」為雷達發射之電磁波經由大氣中的降水粒子（雨、雪、冰雹等）反射回來的訊號，根據雷達接收到降水粒子所反射回來的訊號強度，再利用不同顏色顯示，即可製成雷達回波圖。

回波的強度與降水粒子的大小、形狀、狀態以及單位體積內粒子的數量有關，一般而言，反射回來的訊號越強，降水的強度就越強，因此可藉由雷達回波圖研判天氣系統的降水強度及分布狀況。

臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」指出，雷達因不明因素（可能遮蔽或故障等）觀測出現狀況，目前氣象署已關閉該雷達。