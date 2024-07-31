午後雷雨連下7天　低壓帶影響台灣「8月中旬是關鍵」

▲明、後天為西南風環境，西半部及東半部山區有午後雷陣雨發生的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今（31日）指出，明、後天為西南風環境，午後雷陣雨主要在西半部及東半部山區，降雨型延續到周日，下周一至下周三水氣仍偏多，苗栗以南有局部短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨中在新竹以北，可能有局部短暫雷陣雨，而8月中旬要留意低壓帶的發展是否影響台灣。

氣象署預報員張竣堯表示，明、後天為西南風環境，各地白天晴到多雲，清晨到上午海陸風輻和作用之下，中南部有零星短暫降雨，午後降雨在西半部及東半部山區，有局部短暫雷陣雨。

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他說，周六、周日天氣型態跟明後天類似，但水氣稍微增加，清晨到上午雨區擴大到苗栗以南，有局部短暫陣雨發生的機會，午後降雨同樣在西半部及東半部山區，有局部短暫雷陣雨。

張竣堯說，下周一至下周三水氣仍然偏多，環境更不穩定，苗栗以南地區局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後雷陣雨集中在新竹以北地區，將有局部短暫雷陣雨發生的機會。

溫度方面，張竣堯指出，未來一周台灣在高壓勢力範圍，各地高溫約在32至35度，近山區內陸會再高1、2度。

張竣堯表示，目前在日本南邊海面有個低壓帶，未來一周低壓帶看起來沒有明顯接近台灣的趨勢，台灣仍在高壓範圍，但8月中旬留意觀察低壓是否有發展熱帶系統，或影響台灣轉為低壓環境。

他說，低壓帶發展出的熱帶系統可能不只一個，路徑移動也比較複雜，8月中旬是否進一步影響台灣，若是沒發展出熱帶系統，台灣也可能受低壓帶靠近影響而容易下雨，氣象署會密切觀察。