獨／「校園黃子佼」是北市國小師！還在補習班兼差　教育局停職止血

▲C老師竟是北市某國小老師，北市府教育局緊急停職止血。（圖／記者黃彥傑攝）

突發中心／台北報導

台版N號房「創意私房」案件今日結案，檢警逮捕兒少性愛影片涉案人共116人，這當中以科技業工程師、科技業從業人員最多，另外還有3名基層警員及2名教師，其中一名C姓教師任職於台北市某國小，其涉案地點遍及校園內廁所以及補習班，目前該教師已被收押禁見，而北市府教育局也已立即將其停職。

經查，C老師任職於台北市某國小，但他竟是「創意私房」論壇的高級會員，不僅從中下載多部兒少偷拍影片，他更投入偷拍、再製，甚至上傳影片供人觀賞，地點除了在學校的內廁所、教室之外，還向外觸及到補習班內。

據悉，檢警原本只是偵辦購買非法影片的消費者，沒想到卻意外在C老師的電腦中發現多部國小女學童如廁、更衣的畫面，警方後續根據畫面的校服及環境背景等，發現竟跟他任教的學校吻合。

對此，校方立即展開全面清查，並通知受害女學生家長提告，讓家長當場氣炸，「社會出什麼問題！連老師都在校偷拍女學生如廁，到底哪裡才安全！」而校方與教育局也立即對受害女學生進行心理輔導。

目前C老師已遭收押禁見，而檢警也通報台北市教育局將C男列為狼師名單，並召開教評會議處停職，列入狼師資料庫列管。