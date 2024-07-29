　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆黃承國父喪多名警官幫摺紙蓮花　蘇煥智挨告誹謗獲判無罪

▲▼前台南縣長蘇煥智被前國策顧問黃承國控告涉嫌加重誹謗，15日到台北地院出庭不認罪，堅稱po文批評總統蔡英文用人政策。（圖／記者黃哲民攝）

▲前台南縣長蘇煥智被前國策顧問黃承國控告涉嫌加重誹謗，台北地院今（29日）判蘇無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前台南縣長蘇煥智前年（2022年）競選台北市長期間，po文指稱時任國策顧問黃承國2020年遭逢父喪，多位高階警官到黃父靈堂幫摺紙蓮花，黃顯然握有高階警官升遷的權限，黃告蘇涉嫌加重誹謗，蘇出庭不認罪，堅稱評論時任總統蔡英文用人政策，台北地院審結，今（29日）判蘇無罪，可上訴。

雙方當事人今都沒到庭聆判。本案源於蘇煥智在2022年10月競選台北市長時，陸續在臉書po文指稱黃承國的父親2020年過世，有民進黨立委去拈香，目睹多位「縣市級別及中央單位的警局長」，在黃父靈前摺紙蓮花。

蘇煥智po文表示，顯然這些高階警官的升遷，如果不是透過綽號「木柵阿國」的黃承國管道，豈會如此順服，問題是誰賦予『阿國』這麼大參贊國家高階警官升遷的權限呢？難道不是蔡英文的默許嗎？」、「政治黑金化、貪腐化，治安的敗壞，法治的崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成？」

黃承國已卸任國策顧問，現任民進黨中常委，並擔任木柵指南宮管委會常務董事，他告蘇煥智涉犯加重誹謗罪嫌。

▲黃承國出席民進黨中執會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前國策顧問黃承國（中）。（圖／記者林敬旻攝）

蘇煥智出庭不認罪，堅稱po文只是陳述事實，消息來源是1位認識多年的民進黨立委，2022年才把這件事告訴他，他相信這位立委老友不會亂講與造謠，更重要的，他po文不是要誹謗或批評黃承國，而是評論總統蔡英文的用人政策。

蘇煥智說，黃承國曾是天道盟文山會長、也被「二清專案」掃黑送去管訓，這些黑道背景，網路維基百科有寫，法院也認證過，以往從沒這樣的人能當國策顧問，黃不僅當上了，還是代表英系的中常委，與英系大將洪耀福、陳明文，在蔡英文任內權力都很大。

此外，蘇煥智指出，黃承國與時任內政部長徐國勇很麻吉，徐任內不同意警政署長的人事權，導致警政署長下台，蘇煥智認為黃當時確實對高階警官人事權有影響力，想升官的高階警官來接近黃，「這是人性之常」。

蘇煥智表示，蔡英文任命黃承國擔任國策顧問，「我們參加民主運動的人都嚇一跳」，認為這把國策倫理都混亂掉，導致台灣黑金化與貪腐化，「最大責任就是總統的用人政策」，他覺得檢方起訴他的見解與社會脫節，一般人看他的po文會覺得黃對國政很有影響力，「這樣會是名譽損失嗎？怎會是誹謗！」

檢方指蘇煥智應舉證po文所述內容確有其事，蘇重申向他轉述此事的立委老友不會講假話。

蘇煥智開完庭曾受訪，說2022年整個台灣治安非常糟糕，包括柬埔寨人球案，「我們才會去反省，治安敗壞最大根源，其實就是蔡英文的用人政策，她做了一件事情，史無前例的，把一個二清專案（掃黑對象）的人，拿去當國策顧問」。

蘇煥智指出，譬如前立委陳明文的300萬放在高鐵上，這個也都沒調查，「最主要就是英系」，加上高階警官幫摺蓮花，他感觸黑金體制竟變成國家用人的重要機制，導致整個黑金氾濫，其實都跟蔡英文有關係，他寫本案文章，就是檢討蔡英文的用人政策。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
特斯短裙妹正面曝！網讚：戰力超強　他硬拔充電槍反告
奧運救生員「下半身太搶鏡」救援！　網笑：他該拿獎牌
「空服員受不了狂吐」乘客崩潰要口罩　美聯航班緊急降落
快訊／抓到了！威脅大法官人身安全　男保全落網
荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！上場遭噓爆　現場影片曝
Hani未婚夫醫生爆「患者四肢捆綁」暴斃亡！　網灌爆她IG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南安定賽車場女廁爆偷拍！警當場查獲針孔　色大叔遭逮送辦

特斯拉短裙妹正面曝！網讚：單挑戰力超強　他硬拔充電槍還反告

竹山地層下陷180cm！26棟別墅門前變大峽谷　緊急加固灌漿防塌

快訊／抓到了！留言「威脅大法官人身安全」　男保全桃園落網

快訊／新北鐵皮屋爆炸起火…旁邊還有油罐車！　警消射水灌救

愛上繼女恐嚇「說了媽媽就得改嫁」　狼繼父性侵半年不放手

嘉市議員遇2度假車禍設局！遭棍打、辣椒水狂噴　4惡煞下場曝

爆黃承國父喪多名警官幫摺紙蓮花　蘇煥智挨告誹謗獲判無罪

快訊／台灣漁船再遭日本海保廳攔截　8人連船被查扣押往石垣島

善心翁衝銀行匯錢助「戰地醫生」　內湖警銀半年保民眾5500萬

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

台南安定賽車場女廁爆偷拍！警當場查獲針孔　色大叔遭逮送辦

特斯拉短裙妹正面曝！網讚：單挑戰力超強　他硬拔充電槍還反告

竹山地層下陷180cm！26棟別墅門前變大峽谷　緊急加固灌漿防塌

快訊／抓到了！留言「威脅大法官人身安全」　男保全桃園落網

快訊／新北鐵皮屋爆炸起火…旁邊還有油罐車！　警消射水灌救

愛上繼女恐嚇「說了媽媽就得改嫁」　狼繼父性侵半年不放手

嘉市議員遇2度假車禍設局！遭棍打、辣椒水狂噴　4惡煞下場曝

爆黃承國父喪多名警官幫摺紙蓮花　蘇煥智挨告誹謗獲判無罪

快訊／台灣漁船再遭日本海保廳攔截　8人連船被查扣押往石垣島

善心翁衝銀行匯錢助「戰地醫生」　內湖警銀半年保民眾5500萬

凱米威力驚人！花蓮崙天便道遭沖刷淘空　24小時搶修已可通行

台南安定賽車場女廁爆偷拍！警當場查獲針孔　色大叔遭逮送辦

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

巴黎奧運泳池的守護者！救生員撿起泳帽獲全場掌聲

IVE意外開全麥！伴奏突消失　Liz緊急飆高音「零修音實力」曝光

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

陳喬恩鏡頭前「難得全素顏」！真面目現形 完妝對比照曝：額頭禿了

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

新光三越推奧運美食優惠　SOGO大巨蛋酒款買一送一

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

社會熱門新聞

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人還嗆：我錢準備好

桃園倉儲晚間大火！上百消防員搶救中

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄颱風夜爆凶殺案！兇手逃亡5天落網了

超渣老公偷吃3女　妻見海量鹹濕簡訊氣炸

快訊／高雄鋼材工廠火警！現場傳爆炸聲

快訊／阿里山清晨落石！台18線雙向中斷

飼主出國3週不甩毛孩！米克斯瘦到見骨陳屍籠旁

西裝男大鬧麥當勞！被壓制畫面曝光

獨／調查局高官是痴漢　北捷連摸2女判囚1年4月

竹山地層下陷180cm　26棟透天別墅住戶緊急撤離

受刑人「偷吃蛋」遭獄方處分　獲國賠

雲林新興宮天赦日起大火　20神尊全毀慘況曝

更多熱門

相關新聞

粉碎賴上英下！　民進黨「邁盟」成形

粉碎賴上英下！　民進黨「邁盟」成形

民進黨新產生的中執委、中常委原本要在24日召開的中執會宣示就職，但因凱米颱台來襲，順延一周。本次全國黨代表大會前，外界普遍認為賴清德總統兼領黨主席的局勢中「英下賴上」，英系實力將大幅縮水，然而結果卻大逆轉，英系仍保有2席，再搭上其他「非賴系」中常委，4席票選的中常委佔比3/5仍具舉足輕重地位，反而是在全代會前輸誠表忠的正國會與湧言會兩大派系版圖大縮，都減剩到1席。

巴黎奧運來了！蔡英文為國手加油　不忘感謝「後勤團隊」做後盾

巴黎奧運來了！蔡英文為國手加油　不忘感謝「後勤團隊」做後盾

揭蔡英文缺席綠營全代會因「4年前這段話」　黃揚明：她敢去嗎？

揭蔡英文缺席綠營全代會因「4年前這段話」　黃揚明：她敢去嗎？

直擊／綠全代會黨內天王雲集　賴清德、蕭美琴、蘇貞昌都出席

直擊／綠全代會黨內天王雲集　賴清德、蕭美琴、蘇貞昌都出席

派系消長很正常　英系議員：小英總統沒聊到全代會

派系消長很正常　英系議員：小英總統沒聊到全代會

關鍵字：

蘇煥智黃承國加重誹謗黑道二清專案蔡英文人事權

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

明「全台下2天」　雨最大地區曝

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面