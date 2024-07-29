爆黃承國父喪多名警官幫摺紙蓮花　蘇煥智挨告誹謗獲判無罪

▲前台南縣長蘇煥智被前國策顧問黃承國控告涉嫌加重誹謗，台北地院今（29日）判蘇無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前台南縣長蘇煥智前年（2022年）競選台北市長期間，po文指稱時任國策顧問黃承國2020年遭逢父喪，多位高階警官到黃父靈堂幫摺紙蓮花，黃顯然握有高階警官升遷的權限，黃告蘇涉嫌加重誹謗，蘇出庭不認罪，堅稱評論時任總統蔡英文用人政策，台北地院審結，今（29日）判蘇無罪，可上訴。

雙方當事人今都沒到庭聆判。本案源於蘇煥智在2022年10月競選台北市長時，陸續在臉書po文指稱黃承國的父親2020年過世，有民進黨立委去拈香，目睹多位「縣市級別及中央單位的警局長」，在黃父靈前摺紙蓮花。

蘇煥智po文表示，顯然這些高階警官的升遷，如果不是透過綽號「木柵阿國」的黃承國管道，豈會如此順服，問題是誰賦予『阿國』這麼大參贊國家高階警官升遷的權限呢？難道不是蔡英文的默許嗎？」、「政治黑金化、貪腐化，治安的敗壞，法治的崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成？」

黃承國已卸任國策顧問，現任民進黨中常委，並擔任木柵指南宮管委會常務董事，他告蘇煥智涉犯加重誹謗罪嫌。

▲前國策顧問黃承國（中）。（圖／記者林敬旻攝）

蘇煥智出庭不認罪，堅稱po文只是陳述事實，消息來源是1位認識多年的民進黨立委，2022年才把這件事告訴他，他相信這位立委老友不會亂講與造謠，更重要的，他po文不是要誹謗或批評黃承國，而是評論總統蔡英文的用人政策。

蘇煥智說，黃承國曾是天道盟文山會長、也被「二清專案」掃黑送去管訓，這些黑道背景，網路維基百科有寫，法院也認證過，以往從沒這樣的人能當國策顧問，黃不僅當上了，還是代表英系的中常委，與英系大將洪耀福、陳明文，在蔡英文任內權力都很大。

此外，蘇煥智指出，黃承國與時任內政部長徐國勇很麻吉，徐任內不同意警政署長的人事權，導致警政署長下台，蘇煥智認為黃當時確實對高階警官人事權有影響力，想升官的高階警官來接近黃，「這是人性之常」。

蘇煥智表示，蔡英文任命黃承國擔任國策顧問，「我們參加民主運動的人都嚇一跳」，認為這把國策倫理都混亂掉，導致台灣黑金化與貪腐化，「最大責任就是總統的用人政策」，他覺得檢方起訴他的見解與社會脫節，一般人看他的po文會覺得黃對國政很有影響力，「這樣會是名譽損失嗎？怎會是誹謗！」

檢方指蘇煥智應舉證po文所述內容確有其事，蘇重申向他轉述此事的立委老友不會講假話。

蘇煥智開完庭曾受訪，說2022年整個台灣治安非常糟糕，包括柬埔寨人球案，「我們才會去反省，治安敗壞最大根源，其實就是蔡英文的用人政策，她做了一件事情，史無前例的，把一個二清專案（掃黑對象）的人，拿去當國策顧問」。

蘇煥智指出，譬如前立委陳明文的300萬放在高鐵上，這個也都沒調查，「最主要就是英系」，加上高階警官幫摺蓮花，他感觸黑金體制竟變成國家用人的重要機制，導致整個黑金氾濫，其實都跟蔡英文有關係，他寫本案文章，就是檢討蔡英文的用人政策。