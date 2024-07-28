川普勝選「不會」協防台灣？日媒剖析可能性分析：台海淪談判籌碼

▲美國前總統川普在近日的專訪中，吐露出對於台灣的不滿。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國即將於今年11月5日進行總統大選，然而現任總統拜登卻因年事已高，最後決定退選，不再代表民主黨尋求競選連任，使選情面臨新的轉變。在此之際，美國前總統川普受訪時指出，台灣應該向美國支付防禦費用。對此，日媒評論員在社論指出，川普可能將台海議題視為與中國談判的籌碼。

秋田浩之在日媒《日本經濟新聞》發表標題為「川普會協防台灣嗎」的社論，先是指出美國民主黨正急忙準備重整大選，而在此之際共和黨候選人川普先前接受《彭博商業週刊》的專訪時更引發波瀾，因為川普痛批台灣奪取美國近100%的晶片產業，且台灣應該向美國支付協防台海的軍事費用。

川普在該場專訪指出，台灣距離美國有9500英里（約1萬5300公里），然而距離中國卻只有68英里（約110公里），且中國軍隊擁有砲擊台灣的能力，也因此台灣對於美國而言相當遙遠。

秋田浩之在社論指出，其實川普先前針對台灣發表不滿的言論已並非首次，台灣控制了全球半導體市場9成的市占率、美國難以保護天高皇帝遠的台灣，皆為不爭的事實，不過川普此番話語卻激起外界對於美國保護台灣的決心與能力產生疑問，中國官媒《環球時報》更是見獵心喜，直言美國對於台灣的協防承諾淪為一紙空文。

儘管拜登在擔任總統任內時，曾經4度明確表態，一旦中國選擇武力侵略台灣，則美國將會透過協防台灣，達成牽制中國的目的；然而如今，川普卻持續上述的言論。秋山浩之認為，一旦川普的態度不改變，則中國在台灣海峽和東海（東中國海）將會變得更強硬，亞洲緊張局勢因此升級。

究竟近來川普對於台灣所發表的冷淡言論，到底含有幾分真、幾分假？亦或是政治伎倆？秋山浩之認為，川普不願意協防台灣這一件事，恐怕是川普內心中的真實感受，因為川普2016年12月當選美國總統，並與時任中華民國總統蔡英文通話時，就曾因此觸怒北京當局的敏感神經，北京當局認為川普嚴重違反「一個中國」原則。

秋山浩之分析，即便川普政府推動較為親台的政策，包括出售66架F16戰鬥機、派遣最高級別官員訪台，但川普政府必須先事前進行分析，認為不影響美中貿易談判範圍，才會進行上述事項。

秋山浩之點出關鍵，若川普能夠重返白宮繼續第2任期，則川普採取的對中國政策可能更加嚴厲，不僅加速對台軍武出售，更加強對台支援，以求迫使中國讓步，又或是取其中間值，然而最終還是得取決於川普的決定，因此美國的同盟國必須透過多種途徑，向川普政府告知維護台灣海峽穩定對於守護美國利益的重要性。