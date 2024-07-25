龍舌蘭酒廠鍋爐炸飛100米！　墨西哥工安意外6死3傷

▲墨西哥酒廠發生爆炸。（圖／翻攝自X）

記者陳香菱／綜合報導

根據Mail Online報導，墨西哥哈利斯科州的Jose Cuervo酒廠在23日發生爆炸，造成6名工人死亡，3人受傷。鍋爐罐被炸飛到高空後，竄出一顆巨大火球，火勢持續延燒，導致3個容器被破壞，部分龍舌蘭酒流到附近的河流中。

Jose Cuervo是世界上最大的墨西哥烈酒生產商，每年在美國銷售 350 萬箱龍舌蘭酒，占美國龍舌蘭酒市場的三分之一。根據美國農業部 2023 年的數據，2014 年至 2019 年間，龍舌蘭酒進口額從 11 億美元增加到 49 億美元。

監視器畫面顯示，酒廠在下午4點多發生爆炸，鍋爐罐被炸飛到高空，隨即竄出一顆巨大火球，火勢相當猛烈，強大的爆炸威力直接把鍋爐噴飛到距離酒廠100公尺的空地上。所幸工廠附近的當地民眾及遊客，沒有因爆炸而受傷。

市長馬加倫斯（Alfonso Magallanes）指出，鍋爐罐爆炸時，工人們正在焊接鍋爐的水箱，卻意外引發爆炸。

▲Jose Cuervo酒廠爆炸，鍋爐罐被噴飛。（圖／翻攝自Mail Online）

馬加倫斯表示，經過工程師評估後發現，這次的爆炸破壞威力強大，導致一些龍舌蘭酒溢出到附近的河流中，他也在臉書上呼籲居民不要靠近酒廠，避免再次發生危險。

哈利斯科州民防局發出聲明表示，爆炸火勢蔓延到釀酒廠其他區域，導致3個儲酒容器毀損，損失近66萬公升龍舌蘭酒。

龍舌蘭酒廠在24日早上又發生了第二次火災，但火勢很快在蔓延前得到控制，沒有任何人員傷亡。民防局強調，會持續觀察酒廠情況，保護社區的安全，防止未來再次發生爆炸事件。