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盲眼龍婆「人類滅絕」時間表曝光！　2025迎第1場危機：衝擊人口

▲▼盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）

▲盲眼龍婆生前留下的預言持續到5079年。（圖／翻攝維基百科）

記者張方瑀／綜合報導

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加儘管在小時候就失去了視力，卻憑藉著腦海中的畫面，預見了許多全球重大事件。根據她的預言時間表，歐洲2025年將發生一場影響歐洲大陸人口的嚴重衝突。

巴巴萬加（Baba Vanga）於1911年在保加利亞出生，並在1996年去世，其生前留下的預言持續到5079年，且支持者認為命中率高達85%。目前成功預測車諾比核災、黛安娜王妃去世、美國911恐怖攻擊、新冠肺炎疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等。

不過，根據《紐約郵報》報導，龍婆最令人害怕的預言就是「人類滅亡」時間表，而第一場危機可能在2025年降臨，但最終人類要到5079年才會滅絕。

2025年：歐洲將發生一場影響歐洲大陸人口的嚴重衝突
2028年：人類將開始探索金星作為能源來源
2033年：極地冰帽融化導致全球海平面將急遽上升
2076年：共產主義將蔓延到世界各國
2130年：人類將與外星人接觸
2170年：一場乾旱將摧毀世界大部分地區
3005年：地球將與火星上的文明開戰
3797年：地球不再適合居住，人類被迫離開
5079年：世界將終結

不過，巴巴萬加也曾錯誤預測歐洲2017年不復存在、虛擬世界取代現實生活、西伯利亞超級病毒爆發、印度會因熱浪糧食缺乏等，這些情況都沒有發生。

巴巴萬加先前還說美國第44任總統將是最後一任，但歐巴馬下台後川普、拜登先後接替上任，因此預言也只能當作參考。

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