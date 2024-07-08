苑裡外環道堆高機路口撞傷騎士　建材行老闆貪圖方便吃罰單

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一家建材行陳姓老闆貪圖方便，今（8）天上午違規將堆高機開上大馬路，在路口時轉彎時疑未留意後方動態，跟同車道一輛機車發生碰撞，所幸騎士幸運受輕傷，雖然雙方都沒有酒駕，但陳男違規駕堆高機上路，警方另依違反「道路交通管理處罰條例」開罰，最高可處以9000元罰款。

▲苑裡外環道今天上午發生堆高機在路口跟機車碰撞事故，警方認定堆高機違規上路依法開罰。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

通霄警分局今天表示，苑裡分駐所今天上午7時許接獲報案，指在苑裡鎮介壽路（台一線外環道）與西南北一路交岔路口有交通事故，處理警員獲報後立即趕赴現場；經調查，一家建材行陳姓老闆（57歲）從自家空地，獨自開著載運棧板的堆高機，要到距離約500公尺外的倉庫取貨。

警方說，陳男沿介壽路北往南方向，要右轉西南北一路時，疑未留意後方動態、未適當減速，跟右後方一名要上班的林姓男子（28歲）機車發生追撞，林男摔倒造成手腳擦挫傷，所幸無生命危險，雙方酒測值均為0。

警方表示，依據「道路交通管理處罰條例」第32條規定，堆高機、怪手等動力機械作業機具，移動作業必須以特殊車輛運送，若未依規定請領臨時通行證，不得行駛於道路上。陳男已觸犯此規劃，依法可處罰3000元至9000元罰鍰。

警方說，堆高機車頭有兩根堅硬的大牙叉，貿然行駛在馬路上，對其他用路人造成安全威脅，呼籲民眾駕駛車輛或動力機械應遵守交通規則，保持安全距離，如駕駛動力機械應依規定請領臨時通行證，以維護自身及他人交通安全。