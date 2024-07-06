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女患者喝精力湯「血壓狂掉」慘靠洗腎保命！腎臟醫揪出關鍵問題

▲▼綠拿鐵食譜。（圖／UNSPLASH）

▲一名女子喝精力湯，結果最後洗腎保命。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

一名女子原先患有慢性腎病4期，原先想說喝精力湯補充體力，沒想到突然血壓驟降、就醫才知是高血鉀症，只能透過洗腎保命。腎臟科醫師江守山一查，也立即找到原因，原來是精力湯裡加了檸檬。

江守山在節目《健康好生活》分享，這名女患者大約65歲左右，患有腎臟病第四期，某天突然覺得身體不太對勁，出現頭昏眼花、血壓驟降的情況。

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江守山聽完，立即要求女患者到急診掛號，沒想到一抽血檢查，竟發現出現高血鉀的症狀。由於女患者還有腎病第四期，排鉀的藥物可能沒有效果，最後只能透過洗腎保命。後來江守山詢問，才知道女患者最近得知一帖精力湯，裡面有葉菜類與檸檬。不過女患者因為知道自己腎臟不好，所以有將葉菜、檸檬川燙過。

▲▼營養師教你發揮「檸檬營養最大值」 。（圖／Unsplash）

▲女子害怕鉀離子，還有將檸檬川燙過，但江守山說，這沒有辦法去除檸檬內部的鉀梨子 。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

江守山聽完，立即開口大罵，葉菜類表面積很大，川燙2分鐘以後，鉀離子都會不見，但檸檬的鉀離子含在水果裡面，只燙果皮的話收效甚微，等於是忽略了透過川燙來去除鉀離子這個手段的限制，「我們沒有辦法作用在一個有體積的東西。」

江守山再舉例，例如瓜類的蔬果同樣含有許多鉀離子，一樣是無法靠川燙來解決，川燙只能作用在葉菜類上。

江守山同樣提醒，鉀離子過高是常常導致腎衰竭病患還沒洗腎就死掉的原因，若出現嚴重心律不整的症狀，加上有電解質異常、對電擊會有抵抗性，電擊效果可能不好，很容易死亡。

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