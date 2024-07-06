交往10年愛愛無趣「妻提玩3P」找刺激　試完愛上：原來我有綠帽癖

▲原PO提議找第三人一起，試圖找回新鮮感。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，與老公愛情長跑10年，兩人都是性慾高的人，不過在交往第8年時頻率變少了，嘗試過很多方法都找不回激情，於是主動提出「找第三人一起」，老公當下很傻眼，但最後也接受了，沒想到嘗試過2女1男，她被開啟了新世界，「我好像有綠帽癖」，但也出現了婚姻危機。

人妻在Dcard發文，「多人運動後才發現自己的性癖」，從國中就跟老公認識，愛情長跑10年，但在交往第8年時愛愛的頻率下降，「一個月一次甚至不到一次」，試圖找尋新的刺激，如角色扮演、使用玩具等，但都沒有用，「撇除這些，我們感情真的很好」，老公是個能力很好的人，負擔大部分的支出，不用擔心物質上、生活上的事情。

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「我們都是性慾偏重的人，所以這部份沒滿足我們都不舒服」，為了挽救這段感情，人妻主動提出找第三人加入，老公當下很錯愕，但聽了原因後也接受，唯一的條件就是第三人必須是女生，沒想到原PO因此開啟了新世界，「我發現我好像有綠帽癖」。

人妻表示，看著老公與其他女生交纏，就會感到非常興奮，甚至不需要老公也能自己滿足；自從發現新的癖好後，每次想愛愛都希望找第二個女生一起，「偶爾老公想找我1by1，我就很難進入狀況，在過程中也不會太開心」。

沒想到，前陣子老公嚴肅地說「我覺得妳不愛我，妳不在乎我了」，因為原PO對他沒有佔有慾。人妻解釋，並沒有不愛，「只是那是我的癖好而已」。但老公難以理解，兩人甚至因為這件事情大吵，相處的氣氛也變得怪異，「有這個癖好真的很怪嗎？女生有綠帽癖是真的很難被接受嗎？我該怎麼跟他說才會比較好...我已經解釋到好累了，我是真的愛他」。

貼文曝光，掀起網友討論，「對不起，我真的要說：很奇怪。但你們爽就好」、「這是偷窺癖，國外有聽過，有些老夫婦沒辦法有激情時，我聽說他們會找第三方來」、「能確定的是，妳嫁了一個愛妳又愛家庭的老公」、「其實我個人覺得喜歡NTR的人，都是喜歡自己的所有物被別人玷污後，還是最喜歡自己的爽感」、「還是要在乎一下另一半的感受，或許過程妳很享受，但他心裡可能是非常複雜的」。