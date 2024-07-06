鄭文燦遭聲押！　凌濤：追弊2年終於露出曙光

▲鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌貪污，昨突然遭桃園地檢署帶走，漏夜偵訊後，今天凌晨遭聲押禁見，地院預計在今（6日）召開羈押庭，消息傳來，震驚各界。對此，桃園市議員凌濤表示，他早在2022參選桃園市議員的時候，就率先多次急呼，鄭文燦市長任內的土地徵收、炒地、金流複雜，牽涉之廣，水非常深，一定要揪出其中的不法，而他也為此召開多場記者會有憑有據的檢驗，如今檢調追查，終於露出一絲曙光。

桃園地檢署稍早發表聲明表示，本署檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處，偵辦被告鄭文燦涉犯貪汙治罪條例等案件，於5日傳喚被告到案，經檢察官訊問後，認被告涉犯《貪汙治罪條例》第5條第1項第3款「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者」，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，予以逮捕，並向法院聲請羈押並禁止接見。

凌濤說，過去鄭文燦擔任市長大手大腳，很多該避嫌的政商關係，似乎都毫不避諱。他早在2022參選桃園市議員的時候，就率先多次急呼，鄭文燦任內的土地徵收、炒地、金流複雜，牽涉之廣，水非常深，一定要揪出其中的不法，多場記者會都是有憑有據的檢驗，如今檢調追查，終於露出一絲曙光。

凌濤說，在民進黨執政之下，還有多少貪贓枉法的弊案，在陰暗的角落，沒有讓陽光照進去？各單位一定要追查到底。

凌濤也向總統賴清德喊話，你在任命海基會董事長的時候知不知道鄭文燦這些弊案？是用人不明，還是根本都牽涉民進黨內鬥？鄭文燦在今天生日當天被聲押禁見，殺人誅心，都讓人民惶惶不安。府院黨有必要儘速對外向國人說明。