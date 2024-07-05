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新月沙灣「溺水高中生」失蹤2天還是沒找到　救難隊一早將繼續搜救

▲▼竹北新月沙灣溺水高中生 今再搜救仍無所獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新月沙灣溺水高中生搜救行動4日仍無所獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、趙蔡州／新竹報導

桃園市16歲劉姓高中生3日到新竹縣新月沙灣戲水，不料遭海浪沖走溺水失蹤至今，新竹縣消防局、海巡隊人員4日一早立刻展開搜救行動，除了派人在事故地點往南北岸搜尋外，也出動無人機、直生機、各類船艇出海搜索，然而直到4日晚間7點仍未有成果，經家屬同意後暫時收隊，預計5日上午繼續進行搜救。

劉姓高中生3日溺水失蹤後，救難人員一直搜索到3日晚間9點多，考量到天色昏暗、海水一片漆黑什麼都看不到，只是暫時收隊，直到4日上午天色一亮立刻聯合海巡署人員展開搜救，除了動員警消、海巡與民間團體超過50人、還出動各式船艇、橡皮艇共10艘，直升機2架及空拍機4架。

▲▼竹北新月沙灣溺水高中生 今再搜救仍無所獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼竹北新月沙灣溺水高中生 今再搜救仍無所獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲救難人員4日持續在海面上搜救失蹤高中生。（圖／記者楊永盛翻攝）

海面部分由消防人員駕駛船艇在新月沙灣、新豐鄉紅毛港附近海域上搜索，並請海巡指揮官通報所屬船艇及附近作業漁船往南、北方向加強搜尋，空中部分由空勤總隊直升機及空拍機進行搜尋，陸地部分由警、義消及海巡人員於沿岸步行進行搜尋。

搜救人員指出，劉姓高中生失蹤時正逢退潮，第一時間可能被離岸流拉出外海，接著先跟隨海流往北漂流一陣子，待漲潮後又跟隨海流往南方漂流，研判劉姓高中生可能在案發地點的南方等待救援，也有可能已經被海浪沖上岸。

新竹縣消防局表示，本日經由陸海空搜尋皆未發現劉姓高中生，由於4日晚間7點10分夜間能見度非常差、不利搜索，現場指揮官與家屬溝通後，決定結束本日搜救勤務，預計5日天一亮再派員搜索。

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